記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）

【新華社北京2月2日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は2日の記者会見で、中国企業関係者がこのほど、米国に入国した際、いわれのない取り調べを受け、60時間近く拘留された上、強制送還されたことについて、中国は米国の法執行部門に間違った行為を直ちにやめるよう求めると表明した。

林氏は次のように述べた。米国の法執行部門はこれまで、中国企業関係者に対し長時間にわる理不尽な取り調べや拘束、強制送還を繰り返してきた。法執行手段は粗暴で、中国国民の正当かつ合法的な権益を深刻に侵害し、両国間の正常なビジネス交流・協力と人的・文化交流の雰囲気を著しく損なっている。両国首脳が25年10月に韓国・釜山で行った会談において経済貿易分野の協力強化で得られた共通認識に明らかに反している。

中国はこれに対し強い不満と断固たる反対を表明する。米国に中国の懸念を真摯に受け止めるよう強く求めるとともに、米国の法執行部門に対しては、誤った行為を直ちに停止し、中国企業関係者に対する不当な取り調べをやめ、両国首脳の重要な共通認識を着実に履行し、両国国民の正常かつ友好的な交流を保障するよう要求する。中国は引き続き強力な措置を講じて、中国国民の正当かつ合法的権益を断固として守る。