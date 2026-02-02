『CDTVライブ！ライブ！』2・16放送 豪華ラインアップ発表【出演アーティスト・楽曲掲載】
『TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』が、2月16日午後7：00から放送される。番組を彩る豪華出演アーティストと歌唱曲が発表され、King & Princeをはじめ、多彩な顔ぶれが集結する。
【写真】キラキラで素敵！ミッキーモニュメントとKing & Prince
King ＆ Princeは永瀬廉がダブル主演を務める映画の主題歌「Waltz for Lily」をフルサイズでテレビ初披露するほか、多くの人気アーティスト・俳優たちとのTikTokコラボが話題を呼んでいる「Theater」をおかわりライブ。
中島健人は最新曲を届け、なにわ男子はデビュー5周年イヤーの幕開けを飾る最新シングル曲「HARD WORK」、Aぇ! groupは、立ち止まりそうな瞬間にもう一度前を向く勇気をくれる応援歌「Again」、＝LOVEは最新曲をそれぞれフルサイズテレビ初披露する。
HANAは、人気アニメ主題歌でストレートな応援ソングとして話題の「Cold Night」、超ときめき◇宣伝部（◇＝ハート）は「画面越しのエンジェル」をそれぞれフルサイズライブ。アンジェラ・アキは最新アルバム「SHADOW WORK」から「Pledge」をテレビ初披露するほか、卒業ソングとして幅広い世代から愛される名曲「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」をフルサイズで歌唱する。
また、現在放送中の、中村倫也主演の金曜ドラマ『DREAM STAGE』から誕生し、グローバルデビューを目指す7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）が初登場。ドラマ主題歌「BABYBOO」を一夜限りの熱いステージで魅せる。さらに、「踊ってみた企画」ではSnow Manの「カリスマックス」をLDH選抜メンバーが激アツパフォーマンスする。
■出演アーティスト・楽曲 （※50音順）
アンジェラ・アキ「Pledge」「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」
＝LOVE
Aぇ! group「Again」
King & Prince「Waltz for Lily」「Theater」
超ときめき◇宣伝部「画面越しのエンジェル」
中島健人
なにわ男子「HARD WORK」
NAZE「BABYBOO」
HANA「Cold Night」
【踊ってみた企画】
LDH選抜「カリスマックス」（Snow Man）
