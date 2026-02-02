松嶋菜々子主演のドラマ「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」第４話が１月２９日、放送され、最後にチラリと登場した人物に、ネット上が「出てたよね？！」「最近よく見る」などと沸いている。

終盤、米田正子（松嶋菜々子）におおいに関連がありそうな怪しい税理士・箱山哲郎（浅野和之）が登場。「先生、昔、出入りしておりました大先という男がザッコクにあげられたようでございます…念のためお耳に…」と箱山にペコペコ頭をさげる男がちらっと映った。エンドロールと同時に顔が一瞬映ったのは、清水伸。ラスボス感すら漂う箱山とともに、今後も登場しそうだ。

ＮＨＫ「テミスの不確かな法廷」第３話では、死亡した運転手として冒頭、顔写真が映り、話題に。「テミス」放送の直後とあり、今回もエンディングでのちら映りではあったが、ＳＮＳ上では、「おコメの女見てたら、ＮウォームのＣＭの人出てたよね！？」「最後の方にＮウォームの人出てた？」「Ｎウォームの人だ！」「あっ、ニトリの人だ！」「ニトリ キターーｗｗ」「ニトリの役者さんも出てた」「ニトリのコマーシャルとはイメージ違う」「おコメの女とテミスで、山崎さんと清水さんが被ってたよ」「ニトリの方、最近よくみる！！」などと話題となっていた。