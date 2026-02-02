南明奈、夫・濱口優の誕生日はホテルミラコスタに宿泊！「素敵な夫婦愛」「幸せそうで何より」の声

2月1日、南明奈がInstagramを更新。夫のよゐこ・濱口優との写真を公開した。

【写真】夫・濱口優とのほっこりSHOTや、息子の様子なども公開

南は、自身のInstagramアカウントにて、「1月29日優さんお誕生日でした」「今年はパークで遊んでホテルミラコスタにお泊まり」と綴ると、夫の濱口と宿泊したホテル内で撮影した2ショットや、食事の様子を公開。

また、「朝起きたらお部屋の電話にミッキーとミニーから 『お誕生日おめでとう 』とメッセージが入ってて 息子くん大興奮」「メッセージ30回くらい聞いてました」とも明かし、受話器を耳に当てている息子の後ろ姿も掲載した。

この投稿に対して、コメント欄には、「素敵な夫婦愛」「幸せそうで何より」「ほっこりする投稿ありがとう」「息子っち、パパそっくり」「もうこんなに大きくなって」といった反響があった。

濱口と南は、2018年5月25日に入籍。2022年7月に第1子となる男児の出産を報告した。南のSNSでは、息子を交えた家族のお出かけ報告などもたびたび公開されている。