「負け組決定ね」姉に憧れていた妹が、姉のモノを奪い出した理由。こじれた姉妹関係の未来は――【著者インタビュー】
大切なモノを何でも奪っていく。そんな人間が家族の中にいるとしたら――『世界で一番嫌いな女』（ただっち/KADOKAWA）は、妹と姉の確執を描く衝撃のセミフィクションだ。
26歳OL・エリは、学生時代から付き合っている彼にプロポーズされ、大きな幸せを感じる一方で、同時に胸の内に拭えない不安を抱えていた。原因は妹のまりあ。幼いころから姉を羨ましがってきたまりあは、事あるごとに姉のモノや人を奪ってきた。妹との関係に辟易していたエリは、できるだけ距離を保ってきたが、彼を連れて実家を訪れたその日、紹介するつもりのなかった妹と鉢合わせてしまい……。
――本作では、姉・エリの視点で妹へのモヤモヤを描きつつ、妹・まりあが姉に抱く感情も丁寧に描かれています。姉のモノを奪うまりあは、姉に強い羨みを抱いているようにも見えますが、その苦しさをただっちさんはどう捉えていますか。
ただっちさん（以下、ただっち）：まりあは、姉に憧れていて「姉みたいになりたい」と思っていました。でもその姉から「愛嬌がある子はいいよね。人生他人にこびるだけで、イージーモードだよね。私はそんな人生嫌だけど」と言われてしまう。そのショックがなければ、羨みが黒くてドロドロしたものにはならなかったはずです。
――まりあの暗い感情は増大していきます。姉の結婚の話を同僚にしたとき、まりあは「このままだと負け組決定ね」と言われてしまい……。この時、まりあの心にはどのような感情が渦巻いていたのでしょうか。
ただっち：元々まりあは、姉の婚約者のことなど、特に羨ましいと思っていませんでした。「自分のほうがいい男と結婚できる」と思っていたんです。それなのに同僚に現実を突きつけられて、「どうにかしないと」と焦り始める。姉の婚約者と顔を合わせた時点でも、まりあは「お姉ちゃんより上」だと思い込んでいたため、その分、衝撃が大きかったんだと思います。
――焦るまりあは暴走し、どんどん姉の婚約者に接近していきます。この本を読み終えた時、あまりの衝撃に「この姉妹はこの後どうなってしまうのだろう」と、物語の続きが気になってしまいました。今後、まりあとエリの姉妹関係はどうなっていくと思いますか。
ただっち：まりあがシングルマザーになり、実家に帰ってきて、親もまた甘やかして、なんだかんだゴタゴタする未来が見えます。2人の子育てが終わった頃に、やっとわかり合えるかもしれませんね……。
取材・文＝アサトーミナミ