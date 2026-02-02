STARTO ENTERTAINMENTの未来を担うスター77名が⼤集結！ 「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」で⾒せた覚悟と友情

1⽉29⽇（⽊）から2⽉1⽇（⽇）までACEes、KEY TO LIT、B&ZAI をはじめとしたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア77名が「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」を開催。初⽇を迎えた1⽉29⽇（⽊）の横浜アリーナの模様をレポートします。

新たなスターの誕生を予感させる、夢のステージがスタート

STARTO ENTERTAINMENTの次世代スター77名が出演する夢のステージは、全⼒でぶつかるパフォーマンスの化学反応で、⼀瞬たりとも⽬が離せないスペシャルな時間に──！

昨年2⽉に結成されたACEes、KEY TO LIT、B&ZAIをはじめ、関⻄ジュニア、東京ジュニアたちが集い、この瞬間でしか⾒られない感動を⽣み出したステージ。新しいスター誕⽣の予感にあふれた横浜アリーナは、始まる前から観客の⾼揚感に包まれていた。

トップバッターは正統派なきらめきを放つACEes

それぞれ唯⼀無⼆の輝きで今の⾃分たちを表現した77名。トップバッターは、ACEesだ。純⽩⾐装をまとって登場し、浮所⾶貴さんが「Yeah Yeah！ スタフェス始まったぞ、調⼦はどうなんだ、横アリ！」と、⼝⽕を切る。全員午年の年男という5⼈。

会⾒では「これぞザ・アイドルというキラキラアイドル感」、そして、「魂でぶつかりに⾏くパフォーマンス」（浮所さん）がACEesの注⽬ポイントと語っていたが、嵐「ワイルド アット ハート」をパフォーマンスする姿は、凛々しく正統派のきらめき。Hey! Say! JUMPの「White Love」では、ゴンドラで華々しく降臨し、珠⽟の冬のラブソングを瑞々しく歌い上げる姿は、ロマンティックなときめきに満ちあふれていた。

この1年でメンバー全員がダンススキルの向上を⽬指してきたという今の彼らだからこそ踊れるダンスナンバーのオリジナル曲「Acing out」では、ガラリと表情を変え、キレ味たっぷりなダイナミックパフォーマンスで会場を魅了。圧倒的な美しいビジュアルと急上昇中のダンス⼒でポテンシャルの⾼さを⾒せつけていた。

B&ZAIは得意のバンドパフォーマンスで会場を熱気に包む

B&ZAIは、外部のイベントやフェスに出演の経験を活かしたバンド⼒が武器と会⾒で⽮花黎さんが語っていた通り、バンドパフォーマンスで勝負。TOKIOの「LOVE YOU ONLY」では、橋本涼さんがスタンドマイクを担ぎ、花道まで⾶び出していきながら熱く歌う姿は、ほとばしる情熱が炸裂。

2ndブロックでは、「⾳楽を楽しもうぜ。⼀緒に幸せになろうぜ」と橋本さんの宣⾔の後、新しいステージへ踏み出す覚悟が歌詞に込められているグループ初のオリジナル曲「First Beat」を。スパークラーの花⽕が噴き上がる中で披露し、決意の強さを滲ませる。

菅⽥琳寧さんのサックスや稲葉通陽さんのバイオリンの⾳⾊がドラマティックな⾼揚感を盛り上げた嵐の「truth」では、橋本さんと鈴⽊悠仁さんがメインボーカルで歌声をリード。エッジの利いたクールな世界観を確⽴しながら、バンドとしての腕前に磨きをかけていく彼らから⽬が離せないステージに！

そして関⻄ジュニアやフレッシュジュニアたちとの共演で披露した「なつ♡あい」は他の披露曲とはギャップ満載の明るく可愛らしいダンスで会場のボルテージが急上昇！

幅広い楽曲でステージを彩るKEY TO LIT

KEY TO LITは、会⾒で井上瑞稀さんが「それぞれのグループがパフォーマンスしていくんですけど、まず1発⽬、お前ら1曲⽬それなんだってKEY TO LITらしくいきたい」と語っていたが、グループとしての登場は、SixTONESの「こっから」を選曲。

猪狩蒼弥さんが「どうもKEY TO LITです。全部、ぶっ壊しに来ちゃいました」と叫び、ラップ魂を爆発させる。バックステージから花道を疾⾛し、岩粼⼤昇さんが「騒げー！」と⼒強く叫ぶなど、⽌まらない勢いの激アツパフォーマンスで会場を圧倒。ここからまた⼈気を加速させたいという強い野⼼が感じられた。

そして、彼らのキャラクターが丸分かりのメンバー紹介ラップのオリジナル曲「KITERETSU FIRE」では、扇⼦を持って⼤暴れ。スパークラーの⽕花も彼らの勢いに応戦。YouTubeで500万回以上再⽣されている中毒性⾼いハイテンションナンバーだ。

続いての「Act-Show」では、ミュージカルショーのワンシーンを⾒ているかのような圧巻パフォーマンス。スタンドマイクを岩粼さんが⼒強くけり倒す場⾯も。幅広いジャンルの楽曲でステージを彩れることを証明した。

東西ジュニアも負けじとパワーあふれるパフォーマンスを披露

関⻄ジュニアからは嶋粼⽃亜さん、⻄村拓哉さん、⼤⻄⾵雅さん、岡粼彪太郎さん、永岡蓮王さん、⼭中⼀輝さん、井上⼀太さん、渡邉大我さんがステージに登場し、関⻄のライブでの⻑年の⼈気曲「バンバンッ！」で⼀瞬に会場を明るくお祭りモードに。

ACEesとのコラボで届けたHey! Say! JUMPの「DEAR MY LOVER」では、フォーメーションを変えながら肩を組んだり、笑顔を振りまきながらのパフォーマンスで会場をうっとり胸キュンさせた。

⼀⽅、東京ジュニアは、内村颯太さん、⿊⽥光輝さん、檜⼭光成さん、元⽊湧さん、安嶋秀⽣さん、ヴァサイェガ渉さん、⻑瀬結星さんとアクロバット⼒に定評のあるメンバーが勢ぞろい。Snow Manの「EMPIRE」をダイナミックなダンスをドラマ性たっぷりに表現。

KEY TO LITとのコラボで歌った嵐の「Monster」では、スモークが⽴ち込める中でファンタスティックな楽曲の世界観を異次元感たっぷり、⾒る者を没⼊させるパワーにあふれるパフォーマンスを繰り広げる姿は、さすがの⼀⾔だ。

最年⻑は中村嶺亜さんの28歳、最年少は川津レオンさんの7歳と、平均年齢17.4歳で作り上げた今回のステージ。STARTO ENTERTAINMENTらしさを受け継ぐフレッシュジュニアやちびっ⼦ジュニアたちの活躍の場⾯ももちろんたくさん。

阿達慶さん、千井野空翔さん、⽵村実悟さん、宮岡⼤愛さん、鍋⽥⼤成さん、末永光さん、浅井乃我さんは、SixTONESの「JAPONICA STYLE」を扇⼦を持って艶やかにパフォーマンス。スモークが⽴ち込める中、妖艶な雰囲気を醸し出し、存在感を放っていた。

事務所伝統のヒットソングを受け継ぐパートでは、ACEesが凛々しく少年隊の「仮⾯舞踏会」でキレ味抜群なダンスを。KEY TO LITは、横⼀列になってSMAPの「⻘いイナズマ」をスタイリッシュにパフォーマンス！ B&ZAIは、TOKIOの「宙船（そらふね）」をバンド演奏で橋本さんが哀愁たっぷりに歌い上げた。

そして、ラストスパートは全員が会場を駆け回り、ファンの元へ。ACEesがスタンドトロッコ、KEY TO LITがリフターでスタンドのファンの⽬の前で歌唱。会場の熱気が最⾼潮に⾼まる中、パーティ気分を盛り上げる「カリスマックス」で終盤を迎えた。

それぞれの覚悟が表れた挨拶も

それぞれのグループが抱いている今の想いが伝わる挨拶の場⾯も。トップバッターはB&ZAIの橋本さん。「楽しんでくれたでしょうか？ みんなカッコよかった？ 僕らも楽しんでおります。もう1回聞きたいな。今⽇楽しかった？ 楽しかったかい？ アゲー」とコール＆レスポンスで盛り上げてから「フー!! みんなノリいいっすね。さすがっす」と会場を⾒渡す。

「去年『SHOWbiz 2025』がありまして。新しいグループで1年くらい経ちましたが、元気にやっております。久しぶりにジュニアのみんなの顔⾒て。頑張ってる⼦たちが集まって、ライブをやらせていただいております。この⽇を迎えるまでほとんど会ってないメンバーもいて、久しぶりに会った⼈もいましたけど、やっぱり楽しいもんで。すぐ打ち解けてしまうのがジュニアのいいところ」とニッコリ笑顔に。

「やっぱり全員で集まるとライバル⼼というか『あー、あいつ、かっけぇな』みたいな思いが僕は芽⽣えまして。KEY TO LITの（扇⼦を振り回すフリをして）こういうのさ、さっき映像（モニター）⾒たら“KITERETSU FIRE”して楽しそうで。その後『Act-Show』でカッコよく決めているのを⾒て、『あぁ、やっぱりああいうのを考えるガリさんの演出すごいな〜、⼤光のラップに合わせてガリさんがラップやっていて。ああいう演出を考えるKEY TO LITはこの先もすごく楽しみです。ACEesは上から登場してさ。俺らあの⽩のモフモフ持ってねぇな。（ACEesは）あれが似合うんだよな。やっぱりアイドルってこうだよなと思って⾒ていて。逆に僕たちB&ZAI は『オㇻ―』ってやっていて、⽩のモフモフはまだもらえてないけど、逆のカッコよさがあります」と、飾らない⾔葉で仲間たちへのリスペクトをあふれさせる場⾯も。

「僕たちこの1年、フェスだったり、舞台だったり、いろんな活動をできてるのは、先輩たちが繋いでくれたから。今こうやって僕たちが楽しく、横浜アリーナで皆さんが⾒てくれる中、パフォーマンスができている。この事実を⽬にすることができて、すっげえ嬉しいっす！」とこのステージに⽴てる喜びを滲ませてから、会場のペンライトの光景が好きだとしみじみ。

「すっごい綺麗で、この景⾊を⾒たいから、俺ら今頑張ってるのかなって。この感動を今みんなで分かち合ってる。ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、関⻄の⼦たちもダンスも上⼿くてカッコいいし、ヴァサイェガ（東京ジュニアたち）もすごくダンス上⼿くてさ。後輩たちもすごく頑張ってるから、俺は負けらんないけど、今この皆さんのこの幸せな景⾊をみんなで共有して、この事実があることであと何⼗年間は⽣きられます。ありがとうございます。だからみんなもさ、⼀緒に年をとっていってさ、あの時のこのフェス楽しかったなって⾔える関係でいましょうよ。⼀緒に⻑⽣きしようぜ」とファンと共に同じ時を刻みたいとプロポーズのような飾らない愛の告⽩で⾔葉を締めた。

続いてはKEY TO LITを代表して岩粼さんが挨拶。「皆さん、楽しめましたか。ありがとうございます。こうやって始まって、皆さんが盛り上がってくれた時には、『⼤丈夫だ、俺たちのファミリーだな』って思える空間が、この横浜に確実にありました。去年グループが再編してから、なかなか他のジュニアたちと絡むってことがなかったこともあって皆さんすごくドキドキしていたと思うんですけど。ライブでは皆様にショーをお届けする我々がものすごく⼤事にしてたことは、俺たちは同じ事務所のファミリーであると。その上でライバルであるよって思いながら今⽇やってきました。ここ1年、⾊々あったけど、俺たちはひとつの事務所で、ひとつのファミリーで⾎が繋がってる戦友だと。僕は…僕たちはそう思って今回のライブをやってきました」と他のグループの仲間たちについて語った。

「だから、こうして皆さんと楽しめているこの空間が、僕たちにとって⼒になります。いい意味で、皆とバチバチしていきたい。ファンの皆さんも僕たちも切磋琢磨して。ただぶつかり合うんじゃなくて、『あいつも頑張ってんだし、俺たちも頑張ろう』っていうのをこの空間で皆様にお届けできたんじゃないかな。俺たちはそうしたいってこのステージに⽴っておりますんで、正々堂々と全員で勝負します。その中で今ステージに⽴っているジュニアや他にもジュニアが関⻄、関東にいっぱいいますけど、この中で。KEY TO LITが1番だと思っています」と堂々と胸を張ってNo.1宣⾔した岩粼さん。

ステージ裏にいるKEY TO LITに「おい、バックヤード。お前ら、俺たち全⼒でいくぜ。ファンのみんな、お前らもだぞ、いいな。俺らが1番をとるからお前ら負けんじゃねえぞ」と闘志をむき出しに熱い⾔葉を畳みかけると共鳴した猪狩さんが声をあげる⼀コマも。これには「ありがとう。ガリさん」と岩粼さんは嬉しそうな声をあげ、「KEY TO LIT、全⾝全霊でぶっぱなしていくんで、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします」と丁寧に頭を下げた。

ラストはACEes。深⽥⻯⽣さんがステージに⽴つと初⽇の挨拶を務めるのが意外だったのか、ざわつく会場。「そうでしょ。だよねえ。こうなるよね（笑）。いや、皆さんの気持ちすごく分かります。僕のことをちょっとでも知ってるよって⽅は『深⽥どうした？』ってなりますよね、はい。だいぶ緊張してるんですけども、せっかくこういう機会いただいたので喋らせていただきます。いや〜、でもいいですね。橋本くんも⼤昇くんもすごく熱くて。僕、⼤好きなんです。オトコというか、漢字の漢って書くほうの“やから”って感じがすごい好きなんです。だからこういう合同のライブがすごい好きで。みんなで切磋琢磨し合いながら、仲間でありライバル、皆バチバチな感じがほんとに⼤好きで。⼤昇くんが⾔ってましたけど、『負ける気はない』と。『俺らが1番になる』と⾔ってましたけども、そんなの僕たちも⼀緒です！ 絶対に負けません！ かかってきてください」と⼒強い⾔葉を⾔い放つ。

いつもはほんわか、朗らかな深⽥さんだが、この⽇は⼒強い⼝調と真剣な眼差しが頼もしい。「こうして僕たちが今ステージに⽴てているのは、⽀えてくれているファンの皆さん、そしてスタッフの皆さん。本当にたくさんの⼈に⽀えられて、僕たちは今このステージに⽴てています。こうしてステージに⽴っているのは僕たちですが、僕たちをステージに連れてきてくれたのは、間違いなくここに来ているファンの皆さんです。本当にありがとうございます」と⼼からの感謝の気持ちを伝えると会場から温かな拍⼿に包まれる。

そして、愛されキャラの雰囲気たっぷりに「温かいですね」とニッコリ。「僕を知らないよって⽅もいっぱいいると思うんですけど、みんな拍⼿したりペンライトを振ってくれたり。ホントに温かいファンの⽅々で、すごく⽀えられてます。ライブの主役って、⼀⾒⾐装を着てライトを浴びてステージに⽴っている僕たちっぽいんですけど、違うなぁと僕は思ってて。皆さんが、今こうして来てくれている皆さん、そして応援してくれている皆さんが主役だと僕は思ってます。僕たちがどんなにダンスを頑張っても、歌を頑張っても、どんなにすごいパフォーマンスをしても、観に来てくれるファンの皆さんがいなかったら、ライブって完成しないんです。だから、こうして綺麗な景⾊を⾒られているのも、こんな幸せな時間を過ごせているのも、本当にファンの皆さんのおかげです。本当にいつもありがとうございます」そんなまっすぐでピュアな⾔葉に再び会場は拍⼿喝采が。

「こうして僕たちのパフォーマンスを⾒て、僕たちと⼀緒に過ごした時間で少しでも元気になってくれたら。明⽇から頑張れる活⼒になっていたら嬉しいなと思います。また会える⽇を楽しみにしています」とジュニア全員の想いを深⽥さんが代表して、ラスト曲の曲振りへ。

「僕たちジュニアは、まだまだこれからです。今、必死に夢に向かってもがいている最中です。でも、夢を夢で終わらせる気はありません。皆さんの時間や思いも絶対、無駄にはしません。僕たちを信じてこれからもついてきてください。次が最後の曲です。全部出し切って盛り上がっていきましょう」と「Can do! Can go!」を紹介すると、ステージ裏から⾶び出してきた浮所さんが涙⽬になりながら「深⽥、よく頑張った！ 横アリまだ⾏けるかー？ ⾏くぞー！」と叫んで全員でラスト曲へ。世代とグループを超えて歌い継がれる「Can do! Can go!」でひとつになって幕を閉じた。

グループの垣根を越えた共演ならではの絡みが盛りだくさんだった「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」。KAT-TUNの「ハルカナ約束」では、B&ZAIのバンド演奏で、全員で歌った時には、中村嶺亜さんが菅⽥さんを後ろからハグしたり、中村さんと菅⽥さん、⽮花さんが3ショットで歌ったり。中村さんが本郄克樹さんと寄り添う姿がスクリーンに映し出されると“ぽんれあ”の姿に会場が沸いた。

アンコールでもステージ外周を歌いながらすれ違ったメンバーとハイタッチするなど、熱いやりとりがいっぱい。岩粼さんは浮所さんとハグしたり、すれ違いざまに那須雄登さんの肩を抱いたり、元メンバーへの愛情をスキンシップで表現する場⾯も。

グループは違っても、これまで⼀緒に時間を過ごしてきた仲間たちとの絆は永遠。1年ぶりのステージ上での共演を喜びあう姿に、胸が熱くなるようなドラマティックな瞬間が⾄るところで⾒受けられた。同じ事務所の⼤切な仲間として、ステージで時には⽕花を散らし合い、切磋琢磨しながらアイドルとして⽻ばたこうとする77名は、今後ますます活躍する可能性に満ち溢れた磨けば光る原⽯ばかり。未来のトップエンターテイナーたちが豪華共演したこのステージは、いつか伝説として語り継がれるかもしれない。