Snow Man、「STARS」をフルサイズでテレビ初披露 ハーモニー際立つ歌唱＆節分演出「カリスマックス」も
Snow Manが、2日にTBS系で放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）に出演。TBS系スポーツ2026テーマソング「STARS」をフルサイズでテレビ初披露した。
【写真】完コピダンスに挑戦！個々にポーズの光るSnow Manたち
同曲のパフォーマンスではダンスを行わず、一列に並んで歌唱。曲が進むにつれ肩を組むなどしながら、メンバーそれぞれの歌声を重ね合わせたハーモニーで聴かせた。終盤には渡辺翔太によるフェイクも披露され、歌声の魅力を前面に押し出したステージとなった。
また番組冒頭では、3日の節分にちなんで「カリスマックス」の節分バージョンを披露。メンバーは鬼の角や虎柄の衣装で登場し、「“渡辺”姓には豆をまかない」という言い伝えにちなみ、渡辺は桃太郎風の衣装で登場。節分らしい演出を盛り込みながら、ユーモアと遊び心あふれるパフォーマンスで番組を盛り上げた。
