2026年2月の運勢ランキング！「金運が爆上がり」仕事＆金運1位の星座は？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。今月はどんなラッキーがあなたを待っているでしょう？ 西洋占星術を手掛かりに、「仕事＆金運」のTOP3をひも解いていきましょう。
トライ＆エラーでいきましょう。
100発100中の正解はないと気付けば、ぐっと生きやすくなるはず。外しても、「じゃ、次へ行こう」とタフな挑戦を続けることで、あなた基準が育っていきます。
オフは、フリープランで。その日の気分を大切に。
【仕事＆金運】
メリット重視で動けそう。
いつもなら情に流されやすいおうし座さんですが、シビアな計算ができるようになるでしょう。より有利な方を選んでいきましょう。
また、あなたがトップになれるなら、共同事業の立ち上げも有望です。目立つのが苦手で、人の気持ちに寄り添うクセがついているため、最前線に出るのは抵抗があると思いますが、運命を人に委ねない覚悟が成功を引き寄せます。
金運は手堅く。いわゆる“おいしい話”“お得情報”はスルーで。出すべきは出してクリーンに。
【恋愛＆対人運】
会いたい人とタイミングが合わずに、一緒にやりたいこと、行きたいことを諦めるか悩むかも？
でも、今月は“おひとりさま”スキル上げのチャンスと割り切って、ソロ活動を。「こんな感じだった」という報告が、恋や社交を盛り上げるはず。
【リセット＆リベンジ運】
狭き門を狙えそう。
競争率が高く、なかなか入れない場所に籍を置けそう。無理は承知でエントリーし、受かるつもりでチャレンジしてみましょう。海外進出も有望。人生を変えるアクションを起こして。
プレミアチケットもリセールが狙い目。
欲が出てきます。
「せっかくだから」「どうせなら」で、粘っていきましょう。求めれば、与えられるはず。ちょっと図々しいかな？と感じるくらいでも、ちょうどいいでしょう。
姿勢矯正やデンタルケアは、熱心に。老舗のサービスに感動しそう。
【仕事＆金運】
金運が爆上がり。
それを支えるように、仕事も軌道に乗っていくでしょう。頑張った分、収入に反映して、暮らし向きがグッとラクになっていくはず。
出向やスカウトなど、今いる場所とは違うフィールドでの活躍も期待されています。変化を恐れずに果敢にチャレンジを。
独立願望があるならば、ここから半年が勝負です。借り入れで大きくスタートさせるよりも、無理のないプランで、今やれることからスタートを。
買い物は、長く使える物を選んで。贈るなら、実用品をプラス。
【恋愛＆対人運】
トップダウンの関係になりそう。仕事ならばよいのですが、恋愛や友情では、対等が基本です。どちらか一方が仕切り過ぎにならないように、心掛けていきましょう。
気を付けても自分の思い通りにしたい人とは、この機に距離を取り直して。
【リセット＆リベンジ運】
夢や進路に変更がありそう。
「こっちも悪くないかも？」的な脱線だったり、「もっと現実的に実現できること」だったり、自分のいい加減さがイヤになるかも？
でも、この段階での心変わりは、プラスに働きます。軌道修正、どんどんかけて！
視界がクリアになり、この先進むべき道が見えてきます。
少し面倒に思えても、正攻法で進んでいきましょう。経験しないと分からないこと、出会うべき人に出会えるでしょう。人と比べないと決めることで、幸福度が高まっていくはず。
【仕事＆金運】
自分軸が定まり、仕事への姿勢にも変化が生まれます。
「やらされている」とか、「生活のため」的な他動的な動機ではなく、働く楽しさ、喜び、意義などに気付くでしょう。
じっくり考えた結果、これまでとは違う仕事、職場を選び直す人も現れそう。家業を継ぐ、伝統の担い手になるチャレンジも有望です。
金運は、ベースアップが期待できます。昇給や特別手当で、余裕が生まれるでしょう。買い物は、まとめ買いを基本にして。ローリングストックで回していくと安心感もバッチリ。
【恋愛＆対人運】
弱音を吐いたり、泣きを入れたりしたくなりそう。
でも、それでいいのです。甘えられる関係ならば、この先もずっと一緒にいられるはず。かっこつけずに、ダメな部分も見せてしまって。強い絆が生まれて、素晴らしいタッグが組めるはず。
【リセット＆リベンジ運】
無意識のブレーキを外しましょう。
「やってみたいけれど、お金がない」「挑戦は難しい」という思いは、言葉を入れ替えるだけで克服が可能です。「お金がないけれど、やってみたい」「難しいけれど、挑戦したい」に変えればいいのです。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
