【無印良品】「味を見直しました」人気のアイスが2026年も登場。「仕事終わりに買いに行くか」「楽しみ」の声
無印良品の公式Xは1月31日に投稿を更新。人気のアイスがさらにおいしくなって登場することを紹介しました。
【写真】おいしそうな『素材を生かしたアイス 桜もち風味』
コメントでは、「美味しいやつ」「仕事終わりに買いに行くか」「楽しみ」「もっとおいしくなったということが楽しみです」とファンからの声が集まりました。
「無印良品のお店に入荷しています」「こちらの『素材を生かしたアイス 桜もち風味』が、無印良品のお店に入荷しています」「ぎゅうひを増やしこしあんを加えて、味を見直しました」とつづり、2枚の画像を投稿。人気のアイスが店頭に入荷したことを紹介しました。
「桜の香りと、ほのかな塩味が特長」ほかにも季節のお菓子やスイーツを紹介している無印良品の公式X。同日には「桜の香りと、ほのかな塩味が特長の『桜のクッキー』です」とつづり、「桜のクッキー」を紹介しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
