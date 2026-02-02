無印良品の公式Xは1月31日に投稿を更新。人気商品の「素材を生かしたアイス 桜もち風味」が2026年も登場することを紹介し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：無印良品公式X）

無印良品の公式Xは1月31日に投稿を更新。人気のアイスがさらにおいしくなって登場することを紹介しました。

この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。

【写真】おいしそうな『素材を生かしたアイス 桜もち風味』

「無印良品のお店に入荷しています」

「こちらの『素材を生かしたアイス 桜もち風味』が、無印良品のお店に入荷しています」「ぎゅうひを増やしこしあんを加えて、味を見直しました」とつづり、2枚の画像を投稿。人気のアイスが店頭に入荷したことを紹介しました。

コメントでは、「美味しいやつ」「仕事終わりに買いに行くか」「楽しみ」「もっとおいしくなったということが楽しみです」とファンからの声が集まりました。

「桜の香りと、ほのかな塩味が特長」

ほかにも季節のお菓子やスイーツを紹介している無印良品の公式X。同日には「桜の香りと、ほのかな塩味が特長の『桜のクッキー』です」とつづり、「桜のクッキー」を紹介しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
