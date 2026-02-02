【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 言葉のつなぎ目に注目
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、自然界の生き物から技術的な用語、そして日常的な表現をピックアップしました。文字を当てはめたとき、言葉の「つなぎ目」に意外な発見があるかもしれません。
□□うどり
えり□□うそう
□□づら
ヒント：翼を広げると2mを超えることもある大きな海鳥の名前は？
▼解説
それぞれの言葉に「あほ」を入れると、次のようになります。
・あほうどり（アホウドリ／信天翁）
・えりあほうそう（エリア放送）
・あほづら（阿呆面）
大きな海鳥の「アホウドリ」や、間の抜けた表情を指す「阿呆面（あほづら）」といった言葉のほかに、カタカナ語と漢字が合わさった「エリア放送」が隠れていました。「エリア（えりあ）」の最後の1文字と、「放送（ほうそう）」の最初の1文字が合わさって「あほ」になるという、非常にトリッキーで面白いパズルでしたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
