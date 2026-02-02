2026年2月の運勢ランキング！「リセット＆リベンジ運」1位の星座は？【章月綾乃が占う今月の運勢】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。今月はどんなラッキーがあなたを待っているでしょう？ 西洋占星術を手掛かりに、「リセット＆リベンジ運」のTOP3をひも解いていきましょう。
人とのおしゃべりの中に、開運のヒントがありそう。
傾聴モードで、リサーチをかけてみて。自分では思いつかない企画など、よい流れに乗れるはず。ある程度話がまとまっていたら、こちらから「一緒にやりたい」と立候補をするのが一番！
【仕事＆金運】
鼻先のニンジンさえあれば、あなた史上最速のスピードで頑張れます。
「これが終わったら、お楽しみ」とワクワクする予定を立てて。能率も上がって、評価にもつながりそう。
金運は、思いがけないいただきものがありそう。厚意に甘えて。
【恋愛＆対人運】
パートナー運が高まっています。
知り合ったばかりなのに、結婚するイメージが浮かぶなら、大本命です。また、ビジネスで手を組む、よい遊び仲間になるなど、ジャンルの違うつながりも生まれそう。バレンタインは、ペア企画を活用して。
【リセット＆リベンジ運】
調整のススメ。
仕事やオーダーは、気になることがあるなら、納得がいくまで修正をかけましょう。その都度、料金が発生してしまうとしてもこだわりを通すほど、後日の満足度が段違いに。
リメイクにもツキがあります。古くなったデザイン、傷んでしまった部位を外して、今っぽく作り替えて。ヘビロテするお気に入りになって、すぐにモトが取れるはず。
また、遊び方にも見直しの余地が。回数を絞って、その分、１回にかける予算、時間を増やす方が、リセット力が高いはず。
3位：しし座（7月23日〜8月22日生まれ）【全体運】
憧れを持ちましょう。
「あんなふうになりたい」という思いがあなたをブラッシュアップします。セレブのピンナップ、大好きな映画のワンシーンなど、目から入ってくる情報がもっともよく効きそう。
【仕事＆金運】
見栄えが大事。
きちんと形式に沿っているか、見やすく整っているかが、評価の分かれ目になるでしょう。当然、身だしなみにも心を配って。
ショッピングは、楽しめそう。友達の買い物に付き合って、いつも行かないお店も開拓して。
【恋愛＆対人運】
人との交流から自分の本心に気付きそう。
「本当はこうしたかった」とか、「こっちの方が好き」など、合わせなくてはならないから、望みが明確になるのです。心のままに動くのは、次の機会にして。協調性を発揮することで関係を育てましょう。
【リセット＆リベンジ運】
“続編”意識を持ちましょう。
しし座の満月がかかる2月2日で、これまでの流れは一段落するはず。翌日以降、ポッカリと空いてしまった気持ちを持て余しそう。余韻に浸ったり、過去の栄光を誇ったりせずに、続きを考えて。
第二弾の企画を提案する、後日談的なバリエーションを増やすことで、潜在ニーズを掘り起こせるはず。
イメージチェンジをするのも、オススメです。やるからには、別人のようにガラッと変えてみて。運気にもリセットがかかって大きな変化が起こるでしょう。
2位：てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）【全体運】
人とのおしゃべりの中に、開運のヒントがありそう。
傾聴モードで、リサーチをかけてみて。自分では思いつかない企画など、よい流れに乗れるはず。ある程度話がまとまっていたら、こちらから「一緒にやりたい」と立候補をするのが一番！
【仕事＆金運】
鼻先のニンジンさえあれば、あなた史上最速のスピードで頑張れます。
「これが終わったら、お楽しみ」とワクワクする予定を立てて。能率も上がって、評価にもつながりそう。
金運は、思いがけないいただきものがありそう。厚意に甘えて。
【恋愛＆対人運】
パートナー運が高まっています。
知り合ったばかりなのに、結婚するイメージが浮かぶなら、大本命です。また、ビジネスで手を組む、よい遊び仲間になるなど、ジャンルの違うつながりも生まれそう。バレンタインは、ペア企画を活用して。
【リセット＆リベンジ運】
調整のススメ。
仕事やオーダーは、気になることがあるなら、納得がいくまで修正をかけましょう。その都度、料金が発生してしまうとしてもこだわりを通すほど、後日の満足度が段違いに。
リメイクにもツキがあります。古くなったデザイン、傷んでしまった部位を外して、今っぽく作り替えて。ヘビロテするお気に入りになって、すぐにモトが取れるはず。
また、遊び方にも見直しの余地が。回数を絞って、その分、１回にかける予算、時間を増やす方が、リセット力が高いはず。
1位：みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）【全体運】
様子見モード。
準備は万全だし、条件は悪くないのですが、「今じゃない」という気分になって、チャレンジを見送りそうです。ご自身の腹落ちが成否を分けるため、その気になるまで待ちましょう。
旧友との再会は、勇気をもらえそう。
【仕事＆金運】
予想外の方向に話が進んでいきそう。
まだ決定ではないため、積極的に要望を伝え、打てる手は打っていきましょう。
金運は購買意欲が低下し、生活をコンパクトにできそう。削れるものは削って、ミニマルライフに近づけて。
【恋愛＆対人運】
人に対してオープンになれて、初対面の人ともすぐに仲良くなれるでしょう。
その場のノリやなりゆきを大事に、ご縁をつないでいくとよさそう。人と人とのブリッジになることで、あなたにもリターンが。恋愛は、思い出デートへ。復縁も有望。
【リセット＆リベンジ運】
ゼロスタートにツキがあります。
やったことがない仕事、行ったことがない場所で、不思議と力を発揮できるでしょう。ダメならやり直せばいいと考えると、不屈のパワーが湧いてくるはず。
泥の中からはい上がるような再スタートも軌道に乗りそう。小細工せずに、正々堂々と道を開いて。
旅行のし直し、再訪問にもツキがあります。タイミングや体調で諦めたことを今度こそ、体験できそう。リニューアルした宿も狙い目です。
投資は、読みがさえます。挽回のチャンスが巡ってきそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)