新潟県らしさを感じる「新潟県のお土産」ランキング！ 2位「元祖柿の種」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが少しずつ和らぎ、外出の機会が増えてくるこの時期。大切な人への贈り物や自分へのご褒美を探している方も多いのではないでしょうか。多くの人々が太鼓判を押す名産品の数々の中から、その地域らしさを表すお土産だと注目を集めたのはどの銘品でしょうか。
All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、新潟県らしさを感じる「新潟県のお土産」を紹介します！
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「お米が美味しい県なので美味しい柿の種には新潟らしさを感じるから」（30代女性／石川県）、「ピリッとした醤油の風味と独特の形は全国的に知られているが、元祖ならではの味わいには歴史と誇りがあり、新潟の食文化を象徴する定番土産だと思う」（40代男性／大阪府）、「あの缶にざくざく入った辛めのかきのたねは、迫力もあると思います」（50代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「軽くてサクサク、絶妙な塩気が止まらなくなる美味しさで、『知る人ぞ知る新潟の味』として配るのにぴったりです」（60代男性／香川県）、「サラダホープは新潟限定の味と軽い食感、誰にでも配りやすい価格と日持ちの良さがそろい、世代を問わず喜ばれる定番土産だから」（30代男性／茨城県）、「新潟のお菓子メーカーと言えば亀田製菓という印象がある」（40代男性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：元祖柿の種（浪花屋製菓）／55票2位は、浪花屋製菓の「元祖柿の種」でした。新潟の代表的なお土産として長年愛されている「元祖柿の種」。ピリッとした辛さと香ばしさが特徴で、お茶うけやおつまみにぴったり。伝統の味は、地元の人々にも観光客にも人気があります。
1位：サラダホープ（亀田製菓）／60票1位は、亀田製菓の「サラダホープ」でした。サクッとした食感とやさしい塩味が特徴で、米どころ新潟ならではの米菓。小粒で食べやすく、おやつにもお土産にもぴったりです。亀田製菓の人気商品で、新潟県内限定販売（※一部店舗を除く）という希少性も魅力のひとつです。
