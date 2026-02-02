2月7日に開幕する明治安田J2・J3百年構想リーグ。宮崎県でキャンプを行っているアルビレックス新潟は、新シーズンのキャプテンを発表しました。初陣はまもなくです。



宮崎県での一次キャンプも終盤。実践を想定した練習を通してチームとしての戦術を仕上げていきます。



〈船越優蔵監督〉

「ОK、ナイス、緑素晴らしい。（石山）青空！そのプレッシャーかからない！もっと行けよ！全力で」





この日は、後方からのビルドアップの確認や、セットプレーの練習に時間を割きました。2月7日に開幕する明治安田J2・J3百年構想リーグ。チームは新たなキャプテンと副キャプテンを発表しました。キャプテンには、昨シーズン34試合に出場した6年目の藤原奏哉選手が就任。ディフェンスラインを支えながら、チームを引っ張ります。〈藤原奏哉選手〉「本当に去年、不甲斐ない戦いをして苦しいシーズンだったので、そこから切り替えるために、まずはキャプテンという役割をしっかり全うして、新しいチームを作るために自分のできることをやっていきたい」船越監督は周りを巻き込むリーダーとしての役割を求めています。〈船越優蔵監督〉「リーダーとキャプテンは違うと僕は思っているので、チームをまとめるだけではなく、周りを巻き込むようなリーダーになってほしい」そして、副キャプテンには4人が就任しました。ベテランの小野裕二選手などに交じり最年少は24歳の若月選手です。人生で初めてチームをまとめる役割を任されました。〈若月大和選手〉「自分のゴールもそうですし、チーム全体として、この百年構想リーグで仕上げたものを、しっかりJ2リーグ開幕へ持っていきたい」再起を誓う新生・アルビ。どんなサッカーを展開するのか開幕はまもなくです。