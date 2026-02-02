中の人に聞いた！【シャトレーゼ】「2025年の年間売上ランキング」部門別のTOP3を大発表
シャトレーゼ「2025年の年間売上ランキング」を部門別に3位まで発表！素材にこだわったスイーツを手頃な価格で購入できる「シャトレーゼ」。商品数が多いため、「何を買えばいいか迷ってしまう」という人も多いのではないでしょうか。
今回は、筆者がシャトレーゼの広報担当者に特別に教えていただいた「2025年に最も売れた商品」をスイーツのカテゴリ別にTOP3までをご紹介します。シャトレーゼ初心者さんは必見、リピーターの方もぜひ、今後のお買い物の参考にしてください。
【シャトレーゼ】ケーキ部門TOP3！
まずはケーキ部門から発表です！
＝＝＝
1位：「スペシャル苺ショート」410円（画像中央下）
2位：「パリパリチョコショート」453円（画像左上）
3位：「クレープ・オ・フリュイ」410円（画像右上）
＝＝＝
素材にこだわった王道の味わいが魅力の「スペシャル苺ショート」が、堂々1位にランクインしました。2位には、チョコレートの味わいを存分に堪能できる「パリパリチョコショート」が登場。
筆者のおすすめは、3位に輝いた「クレープ・オ・フリュイ」。クレープ皮とスポンジ、ホイップクリーム、カスタード入りホイップクリームに、いちご・マンゴー・キウイのフルーツを重ねたクレープケーキです。
ひと口食べると、層になったクレープが口の中でほろっととろけ、フルーツの爽やかな風味とクリームの甘みが広がります。午後のティータイムにぴったりな、食べ応え抜群の逸品です。
【シャトレーゼ】チルド部門TOP3！
続いてチルド部門の発表です。
＝＝＝
1位：「契約農場たまごのプリン」129円（画像中央下）
2位：「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」108円（画像左上）
3位：「うみたて卵のふんわり厚切りロール」129円（画像右上）
＝＝＝
1位に輝いたのは、原材料がたまご・砂糖・牛乳のみという、素材の味わいを最大限に生かした「契約農場たまごのプリン」。シンプルながらも、たまごのコクとやさしい甘さをしっかり感じられる一品です。
厚切りにカットされた、ふんわり食感が魅力の「うみたて卵のふんわり厚切りロール」が昨年同様、3位にランクインしました。
2位の「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」は、2026年1月9日にリニューアルされ、価格も129円から108円へと値下げされたことでも最近話題になった商品です。
値下げ後にもかかわらず、さらにおいしくなっており、北海道産純生クリームとバニラの芳醇な風味広がるカスタードクリームがたっぷりと詰まっています。
食べた瞬間、口の中で濃厚でとろりとした2種類のクリームが重なり合い、やわらかくしっとりとしたシュー生地も相まって、抜群の満足感。デイリーのおやつに最適なコスパ最強スイーツです。
【シャトレーゼ】和菓子部門 TOP3！
最後は和菓子部門です。
＝＝＝
1位：「北海道産バターどらやき」162円（画像中央下）
2位：「かりんとう饅頭」97円（画像左上）
3位：「みたらし団子カップ入」162円（画像右上）
＝＝＝
カップ入りで食べやすい「みたらし団子カップ入」が3位にランクイン。2位には、黒糖とこしあんのやさしい甘さとカリッとした食感が楽しめる「かりんとう饅頭」が、昨年同様2位に登場。
どれも長年愛されている商品ですが、中でも1位に輝いた「北海道産バターどらやき」は、2024年も和菓子カテゴリで販売個数トップを記録した超人気商品。
とら模様に焼き上げたどら焼き皮で、北海道産小豆を使用した自家炊き粒あんとバタークリームをサンドしています。
たっぷり入ったバターの程よい塩味と、濃厚で滑らかな粒あんが絶妙にマッチ。甘みと塩味のバランスを楽しめる、完成度の高いどら焼きです。
いかがでしたか。価格はもちろん、味のクオリティーにも満足できるシャトレーゼのスイーツ。気になった方は、お買い物の参考にしてみてくださいね！
※金額は全て税込価格。商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)