【東京都の人気ラーメン店】「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」は中毒性抜群のパンチ力が話題の店。スタ満そばが絶品
こだわりのスープや自家製麺が楽しめるラーメン店巡りを、日々の楽しみや週末のぜいたくにしている人も多いはず。至福の一杯をすする時間は、何物にも代えがたいですよね。しかし、激戦区では新店も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いラーメン店を紹介します。今回紹介するのは、東京都で注目の店「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」です。
※2026年1月時点で、Googleクチコミが1000件以上あり、かつ評価が4.0以上の店舗を紹介しています
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
三鷹に店を構える「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」は、二郎系、竹岡式、アリランラーメンの要素を融合させた、唯一無二の「スタ満そば」が看板メニュー。真っ黒なしょうゆスープに、大量の背脂、ニンニク、タマネギ、そしてゴロゴロとした豚肉が加わり、暴力的なまでのうまみとパンチを実現。ワシワシとした食感の極太自家製麺がその強烈なスープをしっかりと受け止めます。
「しょうゆのキレと背脂の甘み、具材のうまみが一体となったスープが圧倒的な中毒性」
「食べ応えのある極太麺が、濃厚でパンチのある具材やスープに負けていない」
「無料トッピングのニンニク、ショウガ、背脂による味の変化や、残ったスープにライスを投入するのが最高」
▼アクセス
所在地：東京都三鷹市下連雀3-28-21 公団三鷹駅前第2アパート B1F
アクセス：JR中央線・総武線「三鷹駅」南口から徒歩約4分
▼営業時間・定休日
営業時間：18：00〜24：00（金、土のみ25時まで）
定休日：日曜日
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いラーメン店を紹介します。今回紹介するのは、東京都で注目の店「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」です。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」は背脂・ニンニク・豚肉の衝撃
三鷹に店を構える「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」は、二郎系、竹岡式、アリランラーメンの要素を融合させた、唯一無二の「スタ満そば」が看板メニュー。真っ黒なしょうゆスープに、大量の背脂、ニンニク、タマネギ、そしてゴロゴロとした豚肉が加わり、暴力的なまでのうまみとパンチを実現。ワシワシとした食感の極太自家製麺がその強烈なスープをしっかりと受け止めます。
「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」の口コミは？「元祖スタミナ満点らーめん すず鬼」には、Googleクチコミにおいて以下のような口コミが寄せられています。
「しょうゆのキレと背脂の甘み、具材のうまみが一体となったスープが圧倒的な中毒性」
「食べ応えのある極太麺が、濃厚でパンチのある具材やスープに負けていない」
「無料トッピングのニンニク、ショウガ、背脂による味の変化や、残ったスープにライスを投入するのが最高」
アクセス・基本情報は？
▼アクセス
所在地：東京都三鷹市下連雀3-28-21 公団三鷹駅前第2アパート B1F
アクセス：JR中央線・総武線「三鷹駅」南口から徒歩約4分
▼営業時間・定休日
営業時間：18：00〜24：00（金、土のみ25時まで）
定休日：日曜日
(文:All About ニュース編集部)