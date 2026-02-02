LAST賞：「ウィケット BIGぬいぐるみ」

写真拡大

　『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』に登場するキャラクター“イウォーク”を主役にした「Happyくじ／STAR WARS『EWOKS』」が、2月6日（金）から、「ミニストップ」や「Happyくじオンライン」などで順次発売される。

【写真】森の戦士になりきり！　A賞の「フード付きブランケット」

■モフモフとした愛らしさを満喫

　今回登場するのは、森の惑星エンドアに暮らす小さな戦士イウォークをフィーチャーした、全9等級＋LAST賞で構成されるHappyくじ。

　A賞の「フード付きブランケット」のは、イウォークの人気キャラクター、ウィケットをイメージしたデザインで、フードをかぶればなりきり気分も楽しめる実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムとなっている。

　続いて、B賞に「ウィケット ラバーフィギュア」、C賞に「Tシャツ」、D賞に「刺繍ポーチ」、E賞に「トートバッグ」、F賞に「アクリルスタンド」、G賞に「ラバーコースター」、H賞に「ポスター」、I賞に「缶バッジセット」と、コレクション性の高いアイテムが勢ぞろいしている。

　さらにLAST賞には、全高約50cmの「ウィケット BIGぬいぐるみ」を用意。モフモフとした毛並みまで再現した、抱きしめたくなるサイズ感のアイテムだ。