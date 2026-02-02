¼«ºî¤Î¥×¥ì¡¼½¸¤òÇÛ¤Ã¤Æ½¢³è¡ÄJ3ËÌ¶å½£¤«¤éàÈô¤Óµéá²÷Â¤Î»³ÏÆ³ò¿¥¡¡¿·ÂÎÀ©²ñ¸«¤Ç¸À¤¤¤½¤Ó¤ì¤¿¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡Ú¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¿·ÀïÎÏ¾Ò²ð¡¡Û
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë¤Ïº£µ¨¡¢10¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£»ÏÆ°Æü¤ËµÞ¤¤ç¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1²ó¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤¿DF»³ÏÆ³ò¿¥¡Ê25¡Ë¡£J3ËÌ¶å½£¤«¤éàÈô¤Óµéá¤Î°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼«Ëý¤Î²÷Â¤Ç¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë¡á¿ï»þ·ÇºÜ
50¥á¡¼¥È¥ë5ÉÃ9¤Î²÷Â®
¡¡½éÄ©Àï¤ÎJ1¤Ç¤âÊª¤ª¤¸¤»¤º¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÜºê¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬¸÷¤Ã¤¿¤Î¤¬»³ÏÆ¤À¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î·×Â¬¤Ç50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤¬5ÉÃ9¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£17Æü¤ÎJ2Æ£»ÞÀï¤Ç¤Ï2ÆÀÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÍ¸¶¿¿Ìé»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÇØ¸å¤òÁÀ¤¦¡¢¥¯¥í¥¹¤ò½Ð¤¹¡¢¤½¤ì¤¬²¿²ó¤â¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÇ½ÎÏ¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£»³ÏÆ¼«¿È¤â¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¤¦¤Á¤ÎÀ¿°Õ¤À¤«¤é¡×¶»ÂÇ¤¿¤ì¤¿·ÀÌó
¡¡Åìµþ¡¦´ØÅìÂè°ì¹â2Ç¯»þ¡¢Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¡Ø¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿¹Í¤¨¤¬´íµ¡´¶¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¡¢»ëÌî¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±»Ö¼ÒÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£3Ç¯»þ¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤Ï¸·¤·¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ÊÂç³Ø¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡4Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Ç¥×¥ì¡¼½¸¤òºîÀ®¤·¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÂåÍý¿Í¤Ê¤É¤Ë¡ÖÇÛ¤ì¤ë¥Á¡¼¥àÁ´Éô¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍê¤ß¹þ¤ß¡¢Ê£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËÌ¶å½£¤«¤é¤Ï¼«¿È¤ÎÇä¤ê¹þ¤ß¤È¤ÏÊÌ¤ËÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ¿Æó»á¤ÈÌÌÃÌ¡£ËÌ¶å½£¤Ø¤Î²ÃÆþ»ÖË¾¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï¤¹¤°¤Ë¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤«¤é¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¦¤Á¤ÎÀ¿°Õ¤À¤«¤é¡×¤È¡¢»³ÏÆ¤Ë·ÀÌó½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£´Ä¶¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤äÃÏ°è¡¢¿Í¤â´Þ¤á¤ÆËÌ¶å½£¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Àµ¼°²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
±ÉÍÜ»Î¤È·ÀÌó¤·¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤
¡¡J3¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï1Ç¯ÌÜ¤¬12»î¹ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤¬29»î¹ç¤ÈÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï±ÉÍÜ»Î¤È·ÀÌó¤·¡¢¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤ò²þ¤á¤ë¤Ê¤É»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂÎÄ´´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤¿¡£36»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ¡¢6¥¢¥·¥¹¥È¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢J2¤òÄ·¤Ó±Û¤¨¤ÆJ1¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î5Æü¤Î¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¸«¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¡Ë¹¥¤¤À¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1¸Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¯¤¤¤¿¤ª¶â¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¥Ü¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤äµ¤ÇÛ¤ê¤òËº¤ì¤Ê¤¤¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤¬¡¢¿·À¸¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»³ÏÆ³ò¿¥¡Ê¤ä¤Þ¤ï¤¡¦¤«¤ª¤ë¡Ë
¡¡2000Ç¯12·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø¹»¤Ï¡ÖÅÄ±àÄ´ÉÛSC¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÅìµÞS¥ì¥¤¥¨¥¹FC¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢´ØÅìÂè°ì¹â¡ÊÅìµþ¡Ë¡½Æ±»Ö¼ÒÂç¡£23Ç¯¤ËJ3ËÌ¶å½£¤Ë²ÃÆþ¡£Êì¤ÏÅìµþ¡¦Âå´±»³¤ÎÄÕ²°½ñÅ¹¤Ç¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤âÆÉ½ñ¹¥¤¡£ºÇ¶á¤Ï¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤ä¼«Á³¤ò´®Ç½¤¹¤ëÎ¹¹Ô¤Ë¤â¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£179¥»¥ó¥Á¡¢71¥¥í¡£