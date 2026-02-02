【次の週末】九州は「雪」の予想

８日（日）福岡・佐賀・長崎・熊本で「雪」の予報が発表されました。

雪のシミュレーションによると、「雪」の予報が発表されていない大分県・宮崎県・鹿児島県にも「雪雲」が流れ込む見込みです。

４日（水）は【立春】、暦の上では「春」になります。暦に合わせるように５日（木）は寒さが緩みますが、７日（土）８日（日）は再び「厳しい寒さ」になりそうです。

雪シミュレーション３日（火）～７日（土）

３日（火）４日（水）は天気は回復し、目立った「雨」や「雪」の予想はありません。しかし５日（木）は、湿った空気の影響で「雨」が予想されています、５日（木）は気温が高いため「雪」ではなく「雨」でしょう。

６日（金）になると標高の高い所で「雪」が予想され、７日（土）午前にかけて「雪」のシミュレーションが、福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島に出ています。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

寒気シミュレーション３日（火）～９日（月）

上空約１５００ｍで平地で雪の目安の「氷点下６℃以下」の寒気が、九州地方を７日（土）から８日（日）ごろスッポリ覆うでしょう。九州北部地方には「氷点下１２℃以下」の、さらに強い寒気もかかる可能性があります。

九州地方 各都市の週間予報（３日（火）～ ９日（月））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

７日（土）は西高東低の冬型の気圧配置になり、北風が強まるため、８日（日）にかけて気温以上に寒く感じそうです。

