ミニスカ私服が強烈すぎる！柏木由紀、脚線美で存在感全開

柏木由紀が1月26日、自身のInstagramに私服コーディネートを投稿し、ミニ丈とブーツを組み合わせたスタイルが大きな反響を呼んでいる。

「たまには最近の私服たち載せてみます」という一言とともに公開されたのは、雰囲気の異なる4パターンのコーディネート。落ち着いた印象のロングスカート姿、肩の力が抜けたデニムスタイル、そして視線を集めたのが、ミニ丈ボトムにブーツを合わせた私服ショットだ。シンプルながらもバランス感覚の光る着こなしで、すらりとした脚のラインが際立ち、画面越しでも存在感を放っている。

この投稿に対し、コメント欄は一気にヒートアップ。「脚長い！」「私服でミニは新鮮」「何でも着こなせるのがすごい」「おしゃれすぎる」といった声が相次ぎ、称賛ムードに包まれた。特に、普段はフェミニンやカジュアルな装いが多い印象だけに、ミニ丈コーデはファンにとっても意外性があったようだ。

柏木の私服は、気取らず自然体でありながら、しっかりとトレンドを押さえている点が魅力。露出を強調しすぎることなく、全体のシルエットや小物使いで洗練さを演出している。だからこそ「真似したい」「憧れる」という声が集まるのだろう。

参考：https://www.instagram.com/p/DT-EU_iD6lN/