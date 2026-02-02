ドル円１５４．８０付近で落ち着く、米つなぎ予算下院採決待ちか＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は154.80レベルと、前週末NY終値付近で落ち着いている。東京午前には高市首相に関連した円安の動きがみられたが、金銀など貴金属相場や原油などの急落を受けてリスク回避的な円買いの動きが交錯、方向感に欠ける振幅となった。東京朝方の155.51付近を高値に、ロンドン序盤の154.55付近を安値とするレンジを形成。足元では154円台後半に値動きが落ち着いており、本日中に実施される見込みの米つなぎ予算下院採決の結果を見極めたいとのムードが強まっている。



USD/JPY 154.78

外部サイト