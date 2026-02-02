リバプール、チェルシーとの争奪戦を制す…約127億円でレンヌ20歳DFジャケの来夏獲得で合意
リバプールがレンヌDFジェレミー・ジャケを6000万ポンド(約127億円)で獲得することで、口頭合意に達したようだ。英『スカイスポーツ』が伝えている。
2005年7月13日生まれの20歳はレンヌの下部組織で育ち、24年1月にトップチームデビュー。その後、クレルモン・フットへ期限付き移籍し、25年2月にレンヌに復帰した。11試合に出場して昨シーズンを終えると、レンヌとの契約を29年まで延長。今季も主軸としてリーグアン18試合に出場している。
ジャケに対してはチェルシーが獲得に動いており、リバプールと同条件のオファーを提示していた模様。ジャケ自身もチェルシー加入に心が動いていたようだが、ストラスブールにレンタル移籍していた20歳DFママドゥ・サールの復帰が決定的で、他クラブからターゲットにされていた19歳DFジョシュ・アチャンポンの残留が明らかに。同年代のライバルが在籍するチェルシーへの加入ではなく、長期的により出場機会を得る可能性が高いリバプールへの移籍を決断したようだ。
リバプールとレンヌは、移籍金5500万ポンド(約116億円)にパフォーマンスに応じた追加報酬として500万ポンド(約11億円)の総額6000万ポンドで合意。移籍期限日にメディカルチェックを受け、正式な加入は来夏となるようだ。
