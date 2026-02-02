栃木CキャプテンにDF奥井諒が就任「このクラブが目指している場所は、もっと高いところにあります」
栃木シティFCは2日、DF奥井諒がキャプテンに就任することを発表した。
奥井はクラブを通じ、「今シーズンの栃木シティのキャプテンに任命していただき、大変光栄に思います。メンバーは昨シーズンから大きく変わりますが、僕たちがこれまで築き上げてきたものを大切にしながら、より良いチームになれるよう努めてまいります。3年連続で昇格を果たし、J2の舞台までたどり着きました。しかし、これは通過点に過ぎません。このクラブが目指している場所は、もっと高いところにあります。そして、その道のりは決して簡単ではありません。だからこそ、ファン・サポーターの皆様、スポンサーの皆様をはじめ、栃木シティに関わるすべての人の力が必要です。栃木シティファミリーみんなで、この道のりの「一瞬一瞬」を全力で戦い、全力で楽しみましょう。今年も熱い応援をよろしくお願いします。奥井諒」とコメントしている。
奥井はクラブを通じ、「今シーズンの栃木シティのキャプテンに任命していただき、大変光栄に思います。メンバーは昨シーズンから大きく変わりますが、僕たちがこれまで築き上げてきたものを大切にしながら、より良いチームになれるよう努めてまいります。3年連続で昇格を果たし、J2の舞台までたどり着きました。しかし、これは通過点に過ぎません。このクラブが目指している場所は、もっと高いところにあります。そして、その道のりは決して簡単ではありません。だからこそ、ファン・サポーターの皆様、スポンサーの皆様をはじめ、栃木シティに関わるすべての人の力が必要です。栃木シティファミリーみんなで、この道のりの「一瞬一瞬」を全力で戦い、全力で楽しみましょう。今年も熱い応援をよろしくお願いします。奥井諒」とコメントしている。