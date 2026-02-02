　本日の日経平均株価は、値がさ半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前週末比667円安の5万2655円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は63社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期の最終益が一転過去最高益となった四電工 <1939> [東証Ｐ]、営業減益予想から一転2割超の増益予想となった日本電設工業 <1950> [東証Ｐ]、公共・産業両分野好調で26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した電算 <3640> [東証Ｓ]、今期大幅増額修正と配当上乗せで投資資金呼び込んだｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <6777> [東証Ｓ]、26年3月期利益予想を上方修正したサンワテクノス <8137> [東証Ｐ]など。そのほか、コモ <2224> [東証Ｓ]、オーシャンシステム <3096> [東証Ｓ]、トーカロ <3433> [東証Ｐ]、レンゴー <3941> [東証Ｐ]の4社は4日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1939> 四電工　　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<2001> ニップン　　　東Ｐ　食料品
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2983> アールプラン　東Ｇ　不動産業

<3096> オーシャンシ　東Ｓ　小売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3176> 三洋貿易　　　東Ｐ　卸売業
<3294> イーグランド　東Ｓ　不動産業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3640> 電算　　　　　東Ｓ　情報・通信業
<3837> アドソル日進　東Ｐ　情報・通信業
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学

<4220> リケンテクノ　東Ｐ　化学
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4507> 塩野義　　　　東Ｐ　医薬品
<4519> 中外薬　　　　東Ｐ　医薬品
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<4992> 北興化　　　　東Ｓ　化学

<5019> 出光興産　　　東Ｐ　石油石炭製品
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5352> 黒崎播磨　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ　東Ｇ　証券商品先物
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<6301> コマツ　　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械

<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7326> ＳＢＩＩＧ　　東Ｇ　保険業
<7409> エアロエッジ　東Ｇ　輸送用機器
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業

<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8157> 都築電　　　　東Ｐ　情報・通信業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二長野　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<9065> 山九　　　　　東Ｐ　陸運業
<9265> ヤマシタＨＤ　東Ｓ　卸売業

<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース