本日の【上場来高値更新】 日本電設、サンワテクなど63銘柄
本日の日経平均株価は、値がさ半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前週末比667円安の5万2655円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は63社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期の最終益が一転過去最高益となった四電工 <1939> [東証Ｐ]、営業減益予想から一転2割超の増益予想となった日本電設工業 <1950> [東証Ｐ]、公共・産業両分野好調で26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した電算 <3640> [東証Ｓ]、今期大幅増額修正と配当上乗せで投資資金呼び込んだｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <6777> [東証Ｓ]、26年3月期利益予想を上方修正したサンワテクノス <8137> [東証Ｐ]など。そのほか、コモ <2224> [東証Ｓ]、オーシャンシステム <3096> [東証Ｓ]、トーカロ <3433> [東証Ｐ]、レンゴー <3941> [東証Ｐ]の4社は4日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1939> 四電工 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<2001> ニップン 東Ｐ 食料品
<2224> コモ 東Ｓ 食料品
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2983> アールプラン 東Ｇ 不動産業
<3096> オーシャンシ 東Ｓ 小売業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3176> 三洋貿易 東Ｐ 卸売業
<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3640> 電算 東Ｓ 情報・通信業
<3837> アドソル日進 東Ｐ 情報・通信業
<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4220> リケンテクノ 東Ｐ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4507> 塩野義 東Ｐ 医薬品
<4519> 中外薬 東Ｐ 医薬品
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<4992> 北興化 東Ｓ 化学
<5019> 出光興産 東Ｐ 石油石炭製品
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5352> 黒崎播磨 東Ｐ ガラス土石製品
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ 証券商品先物
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6301> コマツ 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7326> ＳＢＩＩＧ 東Ｇ 保険業
<7409> エアロエッジ 東Ｇ 輸送用機器
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<9065> 山九 東Ｐ 陸運業
<9265> ヤマシタＨＤ 東Ｓ 卸売業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9837> モリト 東Ｐ 卸売業
