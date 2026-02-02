元BE:FIRST三山凌輝、ソロ歌手として始動 1stデジタルシングル「coming soon…」
元BE:FIRSTの三山凌輝（26）が2日、自身のインスタグラムを更新し、ソロアーティストとして始動することを報告した。アーティスト名義は「RYOKI MIYAMA」となり、近日中に1stデジタルシングルを配信する予定という。
【写真】ロゴも公開！ソロ歌手として始動することを報告した三山凌輝
三山は投稿で「Artist『RYOKI MIYAMA』1st Digital single coming soon…」と記し、ソロアーティストとしての始動を告知。続く投稿では「RYOKI MIYAMA Artist LOGO」として、新たなアーティストロゴも公開した。
三山は、昨年5月25日に前所属事務所から独立。8月に俳優の趣里と結婚し、9月26日に第1子誕生を報告。11月8日に前所属グループから脱退を発表。11月28日には新会社「株式会社Star Of Wonder.」を設立したことを報告。今年からソロアーティストとして音楽活動、俳優業を行っていくことを明かしていた。
