『news every.』では衆議院選挙の投票先を考えるきっかけになるような情報を、連日お伝えしています。2日は「家計への支援策」について、日本テレビ経済部・財務省担当の児玉夏穂記者と詳しく解説します。

■各党が掲げる家計への支援策

今回の衆院選ではほとんどの与野党が消費税の減税や廃止を、公約に掲げています。2日は、このほかに各党が掲げる家計への支援策について、整理していきます。

各党がそれぞれ、主に掲げているものをグループ分けしました。

【給付付き税額控除】

自民・維新の与党と中道は、所得税の減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」の制度設計をすすめ、中・低所得者の税や社会保険料の負担を軽減させるとしています。

このうち、自民と維新の与党は消費減税を2年間行い、その後、この給付付き税額控除につなげていきたい考えです。

【減税】

次に、主に「減税」を掲げている党をみていきます。

中道は、「給付付き税額控除」のほかに、「奨学金返済減税」や投資額の一部を税額控除する「NISA減税」などを掲げています。

共産は、新たに「家賃減税」の創設により、住宅費を軽減するとしています。

参政とチームみらいは、「子育て減税」を掲げています。

参政は、第一子から段階的に減税し、第三子からは非課税世帯にする。

チームみらいは、子どもの数に応じて親の所得税の税率を定率で下げていくとしています。

社民とゆうこく連合は、消費税の廃止以外は公約には、明確な家計支援策はあげていません。

【控除額の引き上げ】

次に減税でも、主に「控除額の引き上げ」などを訴えている党をみていきます。

国民民主は、所得税の非課税枠「年収の壁」をめぐり所得制限を撤廃するなどとし、保守は所得税の控除額の引き上げをするとしています。

【現金給付】

このほか、れいわは10万円の一律現金給付などを掲げています。

■財源は？ 支援の規模感は各党で異なる？

──消費減税を、ほとんどの党が掲げている中で、さらに負担軽減や減税となると、さらなる財源が必要になりますよね？

各党が掲げている家計への支援策、これをすべてやるとなったら、どのくらいの金額が必要になるのか？ 共産党は内訳など明らかにしていますが、その他の党は明確にはしていません。

さらに、自民・維新・中道の3党がそろって掲げている「給付付き税額控除」についても、各党が想定している制度設計が一致していないとの指摘もあり、制度の中身によって対象や必要になる金額も変わってくるので、規模感が異なる可能性があります。

──消費減税だけでなく、家計支援策の財源の案は多くの党が公約の中で示していますが、それが実現可能かどうかについては、いまの段階では、なかなか見通せないものもありますよね？

東京財団の小黒一正上席フェローは、「財源を示さないまま減税や給付を拡大させれば、インフレと円安の圧力が高まり、最終的には国民負担の形で跳ね返ってくる可能性もある」と懸念を示しています。

さらに、世界に目を向けると、世界のマーケットが日本に対して、「財政規律の重要性を示唆するシグナルを出している」と話します。

■専門家「賃上げや成長戦略もセットに」

──長い目で見て、家計や生活への影響を冷静にみる必要がありそうですね。

第一生命経済研究所の熊野英生首席エコノミストは「いまは際限のないバラマキ合戦になっている。必要なのは、中小企業を含めた賃上げや規制緩和だ。負担軽減や減税で十分だと思ってしまうと、賃上げや成長戦略がおろそかになり、高齢化・少子化対策にも力が入らなくなる」と指摘しています。

各党が減税、給付策を厚く公約に掲げる中、生活が豊かになるには、賃上げや成長戦略もセットだととらえ、どの政策が納得できるのかなど総合的に判断するという視点も必要になると思います。