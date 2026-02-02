タレントのりんごちゃんが、10日間で6.5kgの減量に成功したビフォーアフターを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】「顔がシャープに」りんごちゃんのビフォーアフター（複数カット）

2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組「熱狂マニアさん！」で、運動はせず、缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦したりんごちゃん。88kgだった体重は81.5kgと、6.5kgの減量に成功。さらに開始前108cmだったウエストも、マイナス14cmとなる94cmになっていた。

ビフォーアフターに驚きの声

放送後に更新したInstagramでは、ダイエット開始前の自身のパネルと撮影した写真を投稿。「Beforeの写真がおもろすぎなのよ、基本的に。」とコメントし、缶詰料理の数々も披露している。

この投稿には、「すごくスリムになりましたねえ」「顔がシャープになったもんね。スゴーイ」「ビフォアフすごすぎて努力のたまものです！！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）