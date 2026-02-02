俳優鈴木福（21）が2日、都内で行われた、内閣官房国家サイバー統括室（以下NCO）「サイバーセキュリティ月間2026キックオフイベント」に出席した。

NCOは2月1日から3月18日を「サイバーセキュリティ月間」とし産学官民で啓発活動を実施。今年のテーマは「サイバーはひとごとじゃない」とした。

鈴木は普及啓発協力キャラクターに就任。「日常で小学生のころから学んできたことだけど、見落とすと引っかかってしまう」と注意を促した。啓発動画は全4種類。「とにかく、いっぱい見て欲しい」とほほ笑んだ。

イベントでは参加者から寄せられた約300件の質問から5問に回答。SNSで気をつけていることには「DMをもらって読んでいるけど、たまにあやしいリンクのついたものもあって、それは無視しています」。その上で「DMはありがたい」とし、「投稿したものへの感想や作品、番組への感想は頑張ろうと思います」と感謝を示した。

ゲストにミャクミャクが登場すると、会場は大歓声。「歓声がすごい」とすると「僕の時と大違い！」と苦笑い。ミャクミャクと会うのは「多分、3回目。公式グッズストアのオープニングイベントとZIPに出演した時」とした。「（大阪万博の）開催前に会って以来だね」と話すと、「お疲れ様でした」とねぎらった。

最後は「日常に潜むものなので、普段から気を付けて目を向けてください」とし、「月間にかかわらず、日常から習慣化して欲しいです」と訴えた。