¡Úºå¿À¡Û¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤¬¥Ð¥Ã¥È¤òÌ£¸«⁉¡¡¤Ê¤¼¤«¥Ú¥í¥ê¤Î½Ö´Ö¤ò·ã¼Ì
¡ÚÌÜ·â¡Ûºå¿À¤Î²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤¬£²ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡áÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä£³£Á¡Ë¤¬½éÆü¤ËÂ³¤¤¤Æ¥é¥ó¥ÁÆÃÂÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²÷²»¤ò»Ä¤·¡¢ÂÇµå¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ëµå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¡£¤É¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤Î¤«¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò½ª¤¨¤Æ¥±¡¼¥¸¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È´ÑµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹ø¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¤ª¼µ·¤·¤¿¡£Áá¤¯¤âÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ä¡£ÂÇ·âÎý½¬¤ò½ª¤¨¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«Àå¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ú¥í¥ê¡£¤Þ¤µ¤«Ì£¸«¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢º£Ç¯¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ê½õ¤Ã¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Ú¥ó¡õ¥«¥á¥é¡¦ËÌÀîÃÒ¹¯¡Ë