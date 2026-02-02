日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は２日、男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）との契約終了を発表した。２６日と３月１日に２７年Ｗ杯アジア予選の中国戦、韓国戦（ともに沖縄）を控えるが、理由については「今後の代表強化に関しての、方向性の相違によるもの」とされた。

ホーバス監督は１７年から女子日本代表を率い、日本人選手の性格や特徴までも熟知した指導で２１年東京五輪で銀メダル獲得に導いた。同年９月に男子日本代表監督へ転身。２３年の日本、フィリピン、インドネシア３か国共催Ｗ杯でアジア最上位に入り、２４年パリ五輪の出場権を自力で獲得する、４８年ぶりの快挙を成し遂げた。

続投が決まった２４年１１月には八村塁（レイカーズ）がコーチ人事に関して「男子のことを分かっている、プロとしてもコーチをやっていたことがある、そういう人になってほしかった。残念」と発言し騒動に発展する一幕もあった。

男女ともに好成績を残した知将の契約終了にネットも反応。契約終了報道直後にはＸ（旧ツイッター）のトレンドで「トムさん」のワードが急浮上。ネット上には「トム・ホーバスＨＣの功績は消えることはありません。男女共に指揮をして、素晴らしい成長を日本にもたらしてくれた功労者であるトムさんに幸あれ」「女子東京オリンピック銀メダルワールドカップの指揮、パリオリンピックへの切符を掴めたのもトムさんのおかけだよね」「間違いなくここ数年の、爆発的にバスケ人気を伸ばした功労者、偉人」「女子バスケ銀メダル、沖縄Ｗ杯、パリ五輪は今まで観てきた日本代表のどんな試合よりも熱くなった試合達でした！日本バスケを一段上に引き上げてくれてありがとうございました！」など称賛の声が殺到。

一方で「想像できないほど、色々大変なことばかりだったと思います」「八村選手ありきの解任なのかな。八村選手は確かに個のプレーは日本トップだろうけど、それがチームとして機能するかどうかは別問題。この時期に方向転換するのはかなりギャンブルな気がする」「八村塁を呼べる呼べないではなくて、本当に日本のため強化のためになるのかどうかは分からないよね。今後はトムさんとの契約を解除したことが正しかったと言えるようなバスケをする必要があると思う」など疑問の声もあった。