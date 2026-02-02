「冬服飽きてきた」人へ！【ユニクロ】40代おしゃれママも購入♡「春色トップス」

まだ寒い日は続きそうだけれど、冬コーデにマンネリを感じている人も多いのでは？ 気軽に新鮮な雰囲気を取り入れたいなら【ユニクロ】の「春色トップス」をワードローブに加えてみて。冬コーデにはインナーとして使えて、気分も軽やかになりそうです。

淡グリーンでコーデを軽やかにアップデート

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ」\3,990（税込）

ボクシーシルエットのショート丈シャツ。ライトグリーンは、コーデにプラスするだけで一気に爽やかな雰囲気を楽しめそう。軽やかで、顔映りまで明るく見せてくれるかも。40代おしゃれママの@cococloset128さんは「冬服も飽きて来た頃なので色で春を」とコメント。おしゃれさんも春を意識してさっそくゲットしているもよう。

淡いトーンが素敵な冬→春へのスイッチコーデ

ライトグリーンの「オックスフォードシャツ」を主役にした、上品なきれいめカジュアルコーデ。白パンツと合わせることで清潔感が際立ち、コーデ全体が自然と明るい印象に。シルバーアクセやフラットシューズを合わせれば、きれいめながら抜け感もある大人コーデが完成。

