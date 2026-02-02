三代目 J SOUL BROTHERS（以下、三代目 JSB） のØMIが、幕張メッセでソロライブステージ＜ØMI LIVE 2026 〜INFINITY MOON〜＞3DAYS（1月30日、31日、2月1日）を完走した。

30日と31日ではそれぞれ＜FIRST NIGHT 〜FULL MOON〜 THE RE:VIVAL＞、＜SECOND NIGHT 〜ANSWER…〜 THE RE:VIVAL＞と題して、過去二つのソロアリーナツアー＜HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 “FULL MOON”＞(以下＜“FULL MOON”＞)と＜ØMI LIVE TOUR 2022 “ANSWER…”＞(以下＜“ANSWER…”＞)を2026年バージョンで復刻させた。

スペシャルな連夜を締めくくる＜FINAL NIGHT 〜THE FUSION〜＞（以下＜〜THE FUSION〜＞）は2024年6月に始動したプロジェクト『THE FUSION』の集大成として7組の豪華ゲストがノンストップで登場し、圧巻のステージングが“融合”の形を具現化する。『THE FUSION』を通して本人が感じてきた、過去、現在、未来の無限の可能性を自由自在に描き出すプロジェクト『INFINITY MOON』のPHASE1の締めくくりとなった本公演＜〜THE FUSION〜＞の模様をレポートする。

会場外では今回のライブのために試行錯誤を重ねた「ØMI特製豚汁」が販売され、開演前から観客の身体を温めていた。本公演＜〜THE FUSION〜＞当日は朝5時半から行列ができるなど、全日即完売するほどの人気ぶりで、開演前に行われた囲み取材でもØMIが驚きの声をもらしていた。取材ではさらに自身初の試みとなったリバイバル公演について「（MATEの）皆さんにも思い出がある」ことをステージ上で感じ、「お互いに懐かしむ時間」だったと言及した。その上で最終夜となる本公演は、デビュー15周年を迎えたØMIにとって新プロジェクト『INFINITY MOON』の未来を見据えるスペシャルな時間となった。プロジェクト名が意味する“融合”の形をいたるところに盛り込んだライブ演出が最終夜を彩る。

＜“FULL MOON”＞と＜“ANSWER…”＞ではライブ全体の物語性を表現するシネマティックなオープニング映像が打ち出されたが、今回はEXPG生によるアグレッシブなオープニングアクト前後に、ØMI自ら出演するマナー動画を通じて「楽しむ準備はできてますか？」と呼び掛けるなど、本編前から画面越しでMATEとの交流をはかった。客席の準備も整ったところで、バックモニターにオープニング映像が映る。ØMIが乗るレトロでモダンなエレベーターが階を上がっていく。2階で一度停まると、三吉彩花演じるミステリアスな雰囲気の女性が乗ってきた。ØMIの胸ポケットにUSBメモリを差し込む。メモリを手に部屋から部屋へ移動するØMI。

ベッドルームに入ると再び三吉が現れ、今度は赤いUSBを手に入れる。何台ものモニターが並ぶ部屋では、モニターの一つに『FULL MOON』、『ANSWER…』と過去のライブ公演名が順に表示される。続いて『THE FUSION』の赤字がそれらの字幕を書き換え、その表題文字をきっかけにステージ上では9つの花火がスパーク。赤いライティングの中、ステージ奥から毛皮をまとったØMIが登場した。バックモニター上では赤いフルムーンと稲妻が光る。1曲目「THE FUSION」から会場は一気に熱気に包まれる。約3年半ぶりにリリースしたEP『THE FUSION』のタイトル曲として印象的なキック音や重低音などディープなサウンドと強靭な歌声が力強い幕開けを誇示した

2曲目はSKY-HIとのFUSION曲「Purple Pill feat. SKY-HI」。プロジェクト最初のリリース曲として“レペゼン日本”をテーマに掲げ、ラップとボーカル一体のフローがループミュージックの中で流動する。3曲目「XXX feat. AK-69 ＆ HIROOMI TOSAKA / SWAY」披露前、バックモニターにゲスト名「SWAY」が表示され、客席の期待高まる。まずステージ前方でØMIが歌い上げ、最初のゲスト・SWAYが登場した。客席からは思わず大歓声が上がった。SWAYが曲タイトルの「X」マークを示しながら、フレーズごとに力強く左胸を叩く。パフォーマンスを終えたSWAYが「ありがとうございました」と退場すると、熱気が持続する会場モニターには続いて「CB」の字幕が表示され、再び歓声が上がる。

4曲目「LUXE / HIROOMI TOSAKA feat. CRAZYBOY」パフォーマンス中、ステージ上手方向を向いたØMIの表情が陰影豊かにモニターに浮かんだ。間奏で赤い稲妻が光ると、ステージ奥から2人目のゲスト・CB （三代目JSBのパフォーマー・ELLYのソロ名義）がせり上がる。ビートに合わせてステージ上を盛り上げ、覆面を取るCB。ステージ中央でØMIと背中合わせになり、アウトロへ流れる。間髪をいれず、豪華ゲストがノンストップで登場する。3組目は後輩グループ・PSYCHIC FEVER。PKCZ®の鉄板曲「CHAIN BREAKER」を歌い始め、歌い継ぐØMIと声を重ねる。赤を基調カラーとするØMIを中心として、緑で統一した衣装の後輩たち7人が囲む。そこにCBも加わり、客席までのびる花道を全員で闊歩した。

「皆さんの声、聞かせてもらっていいですか？」と客席に促すPSYCHIC FEVERが花道に残り、各国でバイラルヒットした代表的ナンバー「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」を6曲目として披露。2022年のデビュー以来、海外公演も経験してバージョンアップしたダンスパフォーマンスとディープなトーンでR＆Bフレイバー舞う歌唱で魅せる。ボーカルの小波津志による「改めましてPSYCHIC FEVERです。久しぶりに戻ってきました」というMCの流れでもう一曲「What’s Happenin’」を披露した。ØMIの＜“ANSWER…”＞公演でオープニングアクトを担当した当時、まだデビュー前だったPSYCHIC FEVER全力のパフォーマンスで会場を盛り上げた。客席からは「ありがとう」と彼らのゲスト出演を称える温かな声援も聞こえた。

8曲目「PLAY THAT」では革ジャンに衣装チェンジしたØMIがステージ上に再登場。花道で「Hands up! Everybody!」と客席に促しながらトロッコに乗り込む。全方位からの大歓声をくぐり会場奥へ進む。間奏で「皆さんの声を届けてください」と客席に再度促す。「幕張、Hands up!」というØMIの掛け声から9曲目「HEY」へ続き、トロッコ上から盛り上げる。10曲目「DIAMOND SUNSET」では、トロッコで膝を付き黄色い歓声を浴びる瞬間も。バックモニターには美しい波打ち際の風景が映り、ステージ上はサンセット色の照明に染まる。そこに歌唱がオーバーラップするパフォーマンス後、トロッコから花道に戻ったØMIが「Everybody Say Yeah 」と再度呼び掛け。客席とのコールアンドレスポンスもまたノンストップの勢いでライブ中盤を駆け抜けた。

ここで一度、照明がブルー色に転換。バックモニターに「HONEST BOYZ®︎」の字幕が表示され、HONEST BOYZ®︎（EXILE NAOTO(EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS)とDOBERMAN INFINITYのラッパーSWAYのユニット名義）が勢いよくステージ上にせり上がる。客席の大歓声で迎えた11曲目「BEPPING SOUND feat. HIROOMI TOSAKA / HONEST BOYZ®」にはSWAYも加わり、その間にØMIとHONEST BOYZ®︎がハグを交わす。

三人でスペシャルなパフォーマンスを終えると、バックモニターにはオープニング映像で描かれたモニタールームが映る。そこでØMIがUSBを差し込み、過去のミュージックビデオ映像がそこかしこに映る。ØMIが見上げたモニターには山下智久とのFUSION曲「Feel Gold feat. 山下智久」のMV映像が。それをきっかけにゴージャスかつセクシーでファンキーなコラボレーションが魅力の同曲パフォーマンスへ繋がり、ボーカルに熱を込めるØMIの美しいフレージングが会場全体に響き渡る。曲調が変わり、会場内には口笛のイントロが響く。「これもこの方と一緒にフュージョン」とØMIが紹介。2021年にBTS SUGAがプロデュースしたナンバー「You（Prod. SUGA of BTS）」では、大自然の映像をバックにオーガニックな歌声が会場の空気そのものに。

モイスチャーな空気感醸される中、「感謝の気持ちを込めて歌いたいと思います」と紹介された14曲目「Just the way you are」。感極まる表情のØMIが客席を見渡す一幕もあり、アウトロまで丁寧にファルセットを響かせる。15曲目「One Last Time feat. BENI」にはレッドカラーの衣装をまとったBENIが4人目のゲストとして登場。階段に座って歌うØMIとの掛け合いでしめやかに声を重ねた。

そしてピアノ前奏後、バックモニターに表示された「三浦大知」の字幕を見た客席がどよめく。ステージ中央でスポットライトを浴びる5人目のゲスト三浦大知がアカペラで歌い始めるFUSION曲「To Be feat. 三浦大知」を16曲目として、キッズ時代からスーパースターであり続ける三浦の歌声が大好きだというØMIが演出する圧巻のバラードパートとなった。ピアノ伴奏で三浦が1番を歌い、ステージ後方に立つØMIにライトが切り替わり2番を歌う。そして見つめあった二人がアウトロで声を重ねる。「THE FUSION スペシャルゲスト、三浦大知さんでした」というØMIの紹介後、客席からは長い拍手が送られた。

公演クライマックスを演出するのは、バックモニターに映る雨の映像。ピアノ独奏からその夜を締めくくるゲスト・EXILE TAKAHIROが紹介された。壮大なスケール感で描いた『HiGH&LOW』シリーズの作品『HiGH&LOW THE RED RAIN』で雨宮三兄弟の次男と三男を演じたEXILE TAKAHIROとØMIが、同作の劇中歌「THE RED RAIN」をライブのラストナンバーとして披露した。客席からは大興奮の歓声が上がったが、二人がハモるアウトロまで一音も聞き逃さずに聴き入っていた。ギターソロでTAKAHIROが退場すると、客席に感謝を伝えたØMIも一度退場。

客席からアンコールを求める手拍子と「ØMI」コールを受けて再登場したØMIは、「僕のメッセージソングとして届けたいと思います」と曲紹介をしてアンコール一曲目「HEART of GOLD」を披露した。ソロ公演ではお馴染みのナンバーであり、フレンドリーな雰囲気でダンサーたちと花道を練り歩く。歌唱後のMCコーナーでは、「リスペクトする仲間、後輩、先輩」とのFUSION をステージ上でも実現できた喜びの表情をにじませ、「愛されてるなと実感します」と3DAYSを駆け抜けた感謝を表明した。そしてØMIにとって「自分の今の心境を綴った」ナンバーであり、EP『THE FUSION』のエンディング曲を飾る「LASTING FOREVER」でライブを締めくくった。

休憩後のAFTER PARTYには、バスローブ姿のØMIがステージ上に登場した。白色のイスに腰掛け、客席に「乾杯！」とグラスを向け、MATEへのお知らせとして、自身初となるソロFC イベントツアー＜ØMI MOON NIGHT 2026 “Ø to 3”＞を7月から開催することを発表。フランクな情報解禁に対して客席が一気に沸く。全国10都市で「リラックスした形で皆さんとコミュニケーションをとりたい」と説明した。AFTER PARTYはそこからMATEとのQ＆Aコーナーに移り、花道に移動したØMIが客席から直接質問を募る時間も設けられた。そしてお楽しみのプレゼントコーナーの抽選を終え、イスに座る歌唱スタイルで心温まるラストナンバー「Love Letter」を披露。ØMIが描いた特別な3日間が、ソロプロジェクト「INFINITY MOON」をさらなるフェーズへと進める。

＜ØMI LIVE 2026 INFINITY MOON＞セトリプレイリスト

〈Day1〉 https://lnk.to/omi_infinitymoon_fullmoon_therevival_setlist

〈Day2〉 https://lnk.to/omi_infinitymoon_answer_therevival_setlist

〈Day3〉 https://lnk.to/omi_infinitymoon_thefusion_setlist

＜ØMI MOON NIGHT 2026 “Ø to 3”＞

7/14(火)宮城・仙台サンプラザホール 開場17:45/開演18:30

7/30(木)京都・ロームシアター京都 開場17:45/開演18:30

8/13(木)北海道・カナモトホール(札幌市民ホール) 開場17:45/開演18:30

8/16(日)石川・金沢歌劇座 開場15:45/開演16:30

8/26(水)鳥取・米子コンベンションセンター BiG SHiP 開場17:45/開演18:30

9/1(火)福岡・福岡サンパレス 開場17:45/開演18:30

9/3(木)広島・広島文化学園HBGホール 開場17:45/開演18:30

9/6(日)愛媛・松山市民会館 大ホール 開場15:45/開演16:30

9/9(水)三重・三重県文化会館 大ホール 開場17:45/開演18:30

9/21(月・祝)沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場 開場15:45/開演16:30 詳細：https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=53555