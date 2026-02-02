「お姉ちゃんが上でも下でも、どうでもいい」マウント姉を一喝したら → ついに明かされた『衝撃の動機』

子どもの頃から常にマウンティングを取り続けてきた姉。

大人になっても変わらないその態度に、私がついにNOを突きつけると！？

筆者の友人C子が実際に体験した姉妹エピソードをご紹介します。

姉からのマウンティング

姉は、昔から何かにつけ私にマウンティングを取ってきました。

成績や友達の数、進学先、恋人。

自分が上だとひけらかした後、上から目線で「まあ、あんたなりに頑張ってるけどね」と私に言うのがいつものセリフでした。

大人になっても続いたマウンティング

大人になってからもそれは続きました。

就職や、結婚相手。子どもができれば、教育方針。家を買えば、立地とローン。

「うちはさ、妥協しないから」

が姉の口癖。

そのやりとりに正直、私はもう疲れていました。

「もう、取り合わない」

帰省時のこと。

姉はいつもの調子で

「子どもの習い事、それだけ？ 可哀想に」

と笑った時、私の胸の奥で何かが静かに切れました。

意を決して

「もう、そういうの取り合わない」



と返答。

姉は、ぽかんとした顔で

「何それ。急に」



と言いましたが、私は続けて

「お姉ちゃんが上でも下でも、私の生活は変わらないから」

と言い切りました。