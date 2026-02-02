◎あすの全国の天気

北日本の日本海側は明け方にかけて、大雪となる所があるでしょう。日中は次第に雪の範囲は狭まる見込みです。山陰や北陸は午後から日差しの届く所もあるでしょう。太平洋側は広く晴れる予想です。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は前日と同じくらいの所が多く、札幌は-6℃、仙台は-2℃、東京は1℃、名古屋は0℃、新潟は1℃、大阪は3℃、福岡は2℃でしょう。旭川は前日より8℃も低い-15℃の予想です。

日中の最高気温も前日と同じくらいの所が多そうです。札幌は1℃、仙台は6℃、東京は11℃、名古屋は9℃、新潟は5℃、大阪は8℃、福岡は11℃の予想です。各地で、この時期らしい寒さが続くでしょう。また、風は北よりで冷たく感じられそうです。

◎週間予報・西日本と沖縄

4日(水)は広く晴れて、厳しい寒さが少し緩むでしょう。5日(木)はさらに気温が上がり、高知や福岡でも15℃以上となりそうです。週末は山陰で雨や雪が降るでしょう。8日(日)は九州北部も一時的に雪や雨となりそうです。

◎週間予報・東日本

関東や東海はこの先も晴れる日が多いでしょう。北陸も4日(水)頃はいったん雪がやむ予想です。また、4日(水)から6日(金)にかけては、各地で寒さが和らぎ、3月並みの気温となりそうです。ただ、土日は再び真冬の寒さが戻るでしょう。

◎週間予報・北日本

こちらも4日(水)から6日(金)にかけては、各地で気温が上がりそうです。積雪の多くなっている地域では、雪解けによる災害にご注意ください。6日(金)から7日(土)にかけては発達した低気圧が近づき、大荒れとなるおそれがあります。また、週末は強い寒気が流れ込むでしょう。