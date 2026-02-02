Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介（３３）が２日、都内で初単独主演映画「スペシャルズ」（３月６日公開）の完成披露試写会に登壇した。

元伝説の殺し屋・ダイヤを演じる佐久間は、役名に縁を感じたという。「（自身の名前の）『大介』はおじいちゃんがつけてくれたんですけど、お母さんがつけようとした名前が『だいや』だった。もう一つの名前が台本に書いてあって、『どういうこと！？』みたいな。（役が）もう１個の人生」と驚きを明かした。

小沢仁志が「ダイヤだったらＳｎｏｗ Ｍａｎじゃなくて殺し屋だったの？」と冗談を飛ばすと、佐久間は「ありえますね」とうなずいて笑わせた。

これには内田英治監督「びっくりしました。運命感じちゃいました」といい、佐久間も「運命的なものを引き寄せたんだなと（思う）」とかみしめていた。

今作は年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、超高額報酬の任務を受注するも、ターゲット排除の唯一の方法がダンス大会の優勝という驚きのストーリー。佐久間は、普段は児童養護施設の心優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋役を演じる。

イベントには椎名桔平、中本悠太、青柳翔も登壇した。