1年半もの間、ペットショップをたらい回しにされたわんこが運命の出会いを果たし…！？お迎え後の幸せそうな姿に反響が集まっています。話題の投稿には「辛かった分幸せに」「本当によかった」「最高の家族とずっと一緒だね」といったコメントが寄せられることとなりました。

1年半も店をたらい回しにされたわんこ

TikTokアカウント「dydqgim681d8」に投稿されたのは、1匹のわんこが満面の笑顔をみせるまでのとある物語。たまたま訪れたペットショップで偶然目にとまったわんこは、1年半もの間お店を転々としていたといいます。

ガラスケースの中で窮屈そうに体を縮めるわんこ…一度はお店を出たものの、去り際に見せた顔が忘れられずにお迎えを決意したそうです。

キャバリアの男の子は「だいち」くんと名前をもらい、新しい家族のもとで暮らし始めます。先住犬「くうちゃん」とも一緒にお出かけし、たくさんの初めてを経験していったそう。カッパが準備できなかった雨の日は、ビニール袋を被ってお散歩に行ったことも。ママのお手製カッパは愛情がこもっていたことでしょう。

安心しきって通路でぐっすり♪

通路をふさぐようにぐっすり眠るだいちくんを見ると、安心できる場所ができてよかった…そう思わずにはいられません。可愛い通行止めにはついつい足を止めてしまいますね。

先住犬くうちゃんと、おそろいのベッドで寛ぐ姿も見せてくれるように。家族だけではなく、くうちゃんとも距離が縮まっただいちくん、完全に家族の一員となった姿には『本当に良かった』そう声をかけてあげたくなります。

ずっと笑顔で幸せに

だいちくんがきてくれて家族の笑顔が増えたといいますが、それもとびっきりの笑顔をだいちくんが見せてくれるようになったから。幸せの相乗効果ではないでしょうか。

『今では一番図々しいかも(笑)』そう綴るママの言葉は、だいちくんが幸せであることの裏返しです。1年半もお店を転々としたことも、今の家族と出逢うため…そう感じます。今までのつらい過去を忘れるくらい、たくさんの思い出を作ってくださいね。

だいちくんが家族の一員となったストーリーには「素敵な家族に出会えてよかった」「涙が止まりません…」「寂しかった分も幸せに」といった祝福の声が多く寄せられています。

TikTokアカウント「dydqgim681d8」には、だいちくんの笑顔の日々が紹介されています。人が大好きで甘えん坊…幸せな姿に癒されてくださいね。

