近所で働く『推しのおじさん』が大好きなわんこ。この日もウキウキしながら会いに行くと…？完全に両想いなふたりの姿はSNSで大きな反響を集め、投稿は59万回再生を突破。「かわいすぎる…」「ニヤニヤしちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『推しのおじさん』に会いに行った犬→仕事中にも関わらず…幸せ溢れる『素敵なやりとり』】

『推しのおじさん』に会いに行くわんこ

TikTokアカウント「elliemacho」に投稿されたのは、ポメラニアンとマルチーズのMIX犬「エリー」ちゃんの散歩ルーティン。とにかく人が大好きなエリーちゃんですが、中でも『推しのおじさん』がいるのだとか。

この日もおじさんの職場が近づくと、とたんに足早になるエリーちゃん。目的地はひとつだと言わんばかりにグングンと進んでいったそう。

ところがおじさんは見当たりません。推しセンサーは働いているのに…とばかりにクンクンと周囲のニオイから情報収集を行い、必死に探していたといいます。

ついにおじさん発見…！

一生懸命ニオイをたどること数十秒、エリーちゃんは角を曲がったところで大爆走！ついにおじさんを発見…！急な全力疾走には飼い主さんもついていけません。エリーちゃんはおじさんを見つけた瞬間から、尻尾をブンブン振りお耳もぺったんこだったそう。

やっと会えたおじさんにエリーちゃんの感情は大爆発。ぴょんぴょん飛びついてくるエリーちゃんを慣れた様子で受け止めるおじさん…ふたりの間に信頼関係が築かれている証です。

ステキな関係性にほっこり♡

エリーちゃんの目線に合わせるようにしゃがんで接し、勤務中でも笑顔で応えてくれるおじさんは優しい限り。そんなおじさんにエリーちゃんも安心しきった様子で体を預けます。ふたりの微笑ましいやり取りには、見ている飼い主さんも思わず笑みがこぼれてしまいます。

特別ではない日常の一コマですが、そこには確かな信頼と愛情がありました。エリーちゃんの可愛すぎる『推し活』は、今日も誰かの癒しになっていることでしょう♡

この投稿には「わたしも推されたい」「おじさん優しい」「こっちまでニヤニヤしちゃう！」などのコメントが寄せられました。ふたりのあたたかな交流にホッコリした人が多かったようですね。

人が大好きなエリーちゃん、推しはおじさんのほかにもいるようで…？愛くるしいエリーちゃんは、TikTokアカウント「elliemacho」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「elliemacho」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております