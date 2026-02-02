『推しのおじさん』に会いに行った犬→仕事中にも関わらず…幸せ溢れる『素敵なやりとり』が59万再生「おじさん優しすぎる」「私も推されたい」
近所で働く『推しのおじさん』が大好きなわんこ。この日もウキウキしながら会いに行くと…？完全に両想いなふたりの姿はSNSで大きな反響を集め、投稿は59万回再生を突破。「かわいすぎる…」「ニヤニヤしちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：『推しのおじさん』に会いに行った犬→仕事中にも関わらず…幸せ溢れる『素敵なやりとり』】
『推しのおじさん』に会いに行くわんこ
TikTokアカウント「elliemacho」に投稿されたのは、ポメラニアンとマルチーズのMIX犬「エリー」ちゃんの散歩ルーティン。とにかく人が大好きなエリーちゃんですが、中でも『推しのおじさん』がいるのだとか。
この日もおじさんの職場が近づくと、とたんに足早になるエリーちゃん。目的地はひとつだと言わんばかりにグングンと進んでいったそう。
ところがおじさんは見当たりません。推しセンサーは働いているのに…とばかりにクンクンと周囲のニオイから情報収集を行い、必死に探していたといいます。
ついにおじさん発見…！
一生懸命ニオイをたどること数十秒、エリーちゃんは角を曲がったところで大爆走！ついにおじさんを発見…！急な全力疾走には飼い主さんもついていけません。エリーちゃんはおじさんを見つけた瞬間から、尻尾をブンブン振りお耳もぺったんこだったそう。
やっと会えたおじさんにエリーちゃんの感情は大爆発。ぴょんぴょん飛びついてくるエリーちゃんを慣れた様子で受け止めるおじさん…ふたりの間に信頼関係が築かれている証です。
ステキな関係性にほっこり♡
エリーちゃんの目線に合わせるようにしゃがんで接し、勤務中でも笑顔で応えてくれるおじさんは優しい限り。そんなおじさんにエリーちゃんも安心しきった様子で体を預けます。ふたりの微笑ましいやり取りには、見ている飼い主さんも思わず笑みがこぼれてしまいます。
特別ではない日常の一コマですが、そこには確かな信頼と愛情がありました。エリーちゃんの可愛すぎる『推し活』は、今日も誰かの癒しになっていることでしょう♡
この投稿には「わたしも推されたい」「おじさん優しい」「こっちまでニヤニヤしちゃう！」などのコメントが寄せられました。ふたりのあたたかな交流にホッコリした人が多かったようですね。
人が大好きなエリーちゃん、推しはおじさんのほかにもいるようで…？愛くるしいエリーちゃんは、TikTokアカウント「elliemacho」をチェックしてくださいね！
