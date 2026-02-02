散歩をさせすぎた犬が見せるサイン4選

散歩は犬の健康に欠かせません。しかし、長すぎる散歩は疲労を蓄積させ、体に負担をかけることになります。そのため、散歩中は犬の様子を見ながら、必要に応じて切り上げる判断が必要です。ここでは、散歩をさせすぎているときに見られる4つのサインを紹介します。

1. 地面に座り込んで動かなくなる

散歩の途中で突然座り込んだり、伏せをしたまま動かなくなったりするのは、体力や気力が限界に達しているサインです。

帰り道で何度も立ち止まる、リードを引いても頑固に動こうとしないといった行動が見られることもありますが、これも犬からの「もう歩けない」というSOSです。

このような様子が見られたら、無理に歩かせようとせず、その場でしばらく休ませるか、小型犬であれば抱っこして帰宅しましょう。無理をさせ続けると、犬に大きな負担を強いることになります。

2. 呼吸が荒くなる・呼吸が乱れる

口を大きく開けてハァハァとした呼吸が続く場合、運動による負荷が心肺機能にかかりすぎている状態です。体温が上がりすぎたり、酸素の供給が追いつかなくなったりしている可能性があります。

立ち止まっても呼吸が落ち着かない、胸やお腹が大きく波打つように動いている様子が見られたら注意が必要です。特に夏場や湿度の高い日は、熱中症に移行する危険性が高くなります。

散歩中は、歩き方だけでなく呼吸の状態にも注意が必要です。

3. 舌の色が青紫色になる

呼吸が乱れているときは、犬の舌の色にも注目しましょう。普段はピンク色をしている舌の色が青紫色になっている場合は、体内の酸素が不足して「チアノーゼ」を起こしている状態です。チアノーゼを起こすと心機能や肺機能に負担がかかるため、注意が必要です。

特に、フレンチブルドッグやパグなどの短頭種は気道が狭く呼吸しにくいため、少しの運動でもチアノーゼを起こす危険があります。

舌の色に異変を感じたら、ただちに運動を中止し、水を与えて休ませ、必要に応じて動物病院を受診しましょう。

4. 歩く速度が遅くなる・ふらつく

歩くペースが明らかに落ちたり、足元がふらついたりするのは、筋肉の疲労や関節に負担がかかっているサインです。

散歩のしすぎで体に負担がかかると、段差でつまずく、歩幅が不安定になるといった様子が見られることもあります。特に、シニア犬や子犬は体力に余裕がないため、散歩中は気にかけるようにしましょう。

疲れている状態で散歩を続けると、関節への負担が大きくなります。歩き方に違和感を覚えたら、無理をさせずに散歩を切り上げてしっかり休ませてください。

過度な運動による犬への影響

犬に運動をさせすぎると、関節や心臓に負担がかかり、体調を崩すことがあります。犬の体には耐えられる運動量の限界があり、それを超えると、知らないうちにダメージが蓄積してしまいます。

考えられるリスクには以下のようなものがあります。

関節のトラブルを悪化させる 疲れが抜けずに食欲が落ちる 熱中症のリスクが高まる 疲れの蓄積による免疫力低下

また、成長期の子犬は骨がまだ柔らかく、無理な運動が将来の体の不調につながる場合もあります。一方、高齢犬では心臓に負担がかかり、体調を崩す可能性も否定できません。さらに、運動のさせすぎは体だけでなく、精神的な不調をきたすこともあり、注意が必要とされています。

まとめ

散歩や運動は犬の健康に欠かせませんが、運動量が多ければ良いわけではありません。年齢や犬種、その日の体調に合わせて、無理のない範囲でおこなうことが大切です。

今回紹介した座り込みや呼吸の乱れ、舌の色の変化、歩行の乱れは、犬が体の限界を訴えているサインです。無理に続けず散歩を切り上げ、休ませてあげてください。

散歩は健康維持だけでなく、犬との信頼関係を深める時間でもあります。愛犬の体調や行動を観察しながら、楽しく安全な散歩ができるよう心がけましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)