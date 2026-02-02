2月2日、丸高愛実がInstagramを更新した。

【写真】お揃いのトレーナーを着た家族5SHOTも公開

丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「いちご狩りへ〜」「子供達いっぱい食べてた」と報告し、ビニールハウスの中で家族といちごを楽しむ様子を公開。

続けて、「息子は自分がたらふく食べたあとに、なぜか私の口に いちごを次々入れてきた」「いちごハラスメント！？笑」と息子からいちごを口に入れられている微笑ましい写真を添えて綴った。

そして、「そのあとは公園へ行って、ボート に乗って、砂まみれになるまで全力で遊んだ日」「よく食べて、よく遊んで、よく笑った一日でした」「みんなお揃いのトレーナーは @catchup.kids_official」と公園で遊ぶ子どもたちの写真や家族5人の集合SHOT、走る長男の動画も掲載していた。

この投稿に対して、ファンからは、「ほっこりする」「幸せですね」「お揃いトレーナーかわいすぎます」「いちご狩りいいなぁ」「長男くん、走るの早い」「一番下の男の子はカッキーそっくり」といった反響が集まっている。

丸高は2016年に柿谷氏との結婚を発表し、2018年に長女、2021年に次女、2024年に長男の出産を報告。なお、2025年1月18日に現役引退を発表した柿谷氏は、2025年4月2日に一般社団法人日本テックボール協会のPAT（プレイングアンバサダーオブテックボール）に就任したことが発表されている。

画像出典：丸高愛実オフィシャルInstagramより