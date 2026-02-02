THE JET BOY BANGERZとWOLF HOWL HARMONYが、1月31日に開催されたタイ最大級のジャパニーズミュージックカルチャーフェスティバル『MUUJI FESTIVAL 2026』に出演した。

同イベントは、高原リゾートとして知られるタイのカオヤイにて毎年1月に開催されている、音楽や食、ファッションなど多くの日本文化が体験できるイベントだ。

初出演のTHE JET BOY BANGERZは、デビューシングルで名刺代わりでもある楽曲「Jettin'」からライブをスタート。続けて、勢いと荒々しさがある彼ららしい楽曲「Attention」を披露した。ダンスブレイクでは、パフォーマー7人によるダンスパフォーマンスを披露。Dリーガーとして日本のプロダンスリーグであるD.LEAGUEで活躍する彼らの高い技術力を見せた。

また、2001年発売のタイのアーティストの楽曲「Zaa… San San」のカバーを披露。曲前のMCで、KOTAが練習中のタイ語を使って「楽しんでいますか！？」「みなさんも一緒に歌ってください！」と観客を煽り、一際大きな盛り上がりを見せた。

その勢いのまま、メンバー全員で出演する現在放送中のドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』（ABCテレビ）主題歌「Let’s Dance」を披露。メンバーの呼びかけに応じて、特徴的な振付の“ゾンビダンス”を踊る観客の姿もあった。ラストを飾ったミディアムナンバー「Banger」でも、観客に一緒に手を振るように促すなど、10人で最後まで会場全体を盛り上げた。

2年連続の出演となるWOLF HOWL HARMONYが最初に披露した楽曲は、ブラジリアンファンクを取り入れた「BAKUON -爆音-」。楽曲には音楽シーンを食い尽くし、頂点を掴みにいくという想いが込められている。2曲目には「Same Page?」を披露し、ライブの中盤にはタイで人気の楽曲2曲をカバー。グループの持ち味である現地文化への敬意と高い歌唱力を見せた。

昨年12月にバンコクで開催された単独公演では、タイ語でファンとのコミュニケーションをとっていたが、今回のMCでもタイ語を披露。カバー曲披露前にはそれぞれが自己紹介で笑いを取ったほか、SUZUKIは「今回のために練習してきた」と言って最近タイで流行している楽曲の一節を暗唱した。

終盤には、「Sugar Honey」と「You&I」を続けてパフォーマンス。さらに、2組のステージのラストを飾ったのは、WOLF HOWL HARMONYの楽曲「Bossa Bosa」。THE JET BOY BANGERZもサプライズでステージに登場し、総勢14人で力強いパフォーマンスを繰り広げた。

ライブ終了後、THE JET BOY BANGERZのSHOWは観客の温かさに触れつつ、「何よりタイの方たちが知っている『Zaa…San San』で一緒に盛り上がることができたのが嬉しかったです。」、WOLF HOWL HARMONYのRYOJIは「会場にお越しのみなさんの温かい音楽愛に触れて、すごく幸せな時間でした！」とコメントした。

なお2組は、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONと共に、LDH JAPANの次世代を担うNEO EXILE世代のグループ。2月6日、7日にはWOLF HOWL HARMONYが日本のポップカルチャーを紹介する祭典『Animonium』、2月8日にはLIL LEAGUE、KID PHENOMENONがアジア最大級のオールジャパンイベント『JAPAN EXPO THAILAND 2026』と、タイ バンコクで開催されるイベントに出演することが決定している。

■メンバーコメントSHOW（THE JET BOY BANGERZ）TJBBとして昨年のMIXED POP以来となる2回目のタイでのパフォーマンスとなりました。日本ではあまり経験のない野外でのフェスでしたし異国の地でのパフォーマンスになるので少し不安な気持ちはありました。いざフェスが始まればタイの方々は温かく僕たちのパフォーマンスを楽しんでくれましたし、何よりタイの方たちが知っている「Zaa…San San」で一緒に盛り上がることができたのが嬉しかったです。TJBBとしては慣れない野外フェスということもあり学びの多いステージとなりました。2026年は初めて単独でのホール規模のライブやホールツアーも控えておりますので、さらに成長した姿でタイに戻ってきたいと思います。これからもTJBBの温かい応援をよろしくお願いいたします。

RYOJI（WOLF HOWL HARMONY）この度はMUUJI FESTIVAL 2026に出演させていただけたこと、心から感謝です。そして今年もタイのみなさんに直接LIVEで会うことが出来て嬉しかったですし、初めて僕たちと出会ってくれた方や、会場にお越しのみなさんの温かい音楽愛に触れて、すごく幸せな時間でした！これからも僕たちWHHの音楽で、LOVEREDの輪を広めていきたいと思っているので、是非また参加させてください！！Thank you MUUJI FESTIVAL！！（文＝リアルサウンド編集部）