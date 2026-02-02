2PMが、日本デビュー15周年を記念した東京ドーム公演『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN”in TOKYO DOME』を2026年5月9日、10日の2日間にわたり開催。また、あわせてティザー映像も公開された。

（関連：【映像あり】『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN”in TOKYO DOME』ティザー映像）

本公演は、タイトルに“THE RETURN”とある通り、2016年のメンバー入隊前に日本で最後の6人での公演を東京ドームで開催して以来、10年ぶりの東京ドーム公演となる。ソロで音楽活動を展開しているJUN. K、WOOYOUNGをはじめ、俳優活動を行うNICHKHUN、TAECYEON、JUNHO。同じく音楽活動／俳優活動に加え日本のバラエティ番組にも多数出演するCHANSUNGが再び東京ドームに集まり、数々のヒット曲、名曲を披露するという。

本公演のチケットは、Hottest Japan Promise／Promise Plus会員 最速先行予約受付がスタート。今後、Hottest Japan／Hottest Japan Mobile W会員先行受付やプレミアムシート“Hottestシート”へのアップグレード受付なども予定されている。詳細は特設サイトで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）