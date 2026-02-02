エイチ・アイ・エス（HIS）は、第6回「HIS海外旅行大感謝祭」を3月7日・8日に開催する。

テーマは「ボーダレスワールド」で、見る・聴く・食べる・体験するを通じて海外旅行の魅力を紹介し、あばれる君をはじめ旅などにゆかりの深い芸能人や有名人が講演やトークイベントを行う。各回では海外航空券や海外ホテル宿泊券などが当たるステージ抽選会を実施し、講演の事前予約者を中心に優先入場枠を設ける。

スカイランタンイベント「願いを込めて マカオ カラフルランタン」では、400基のランタンを会場内で一斉に打ち上げる企画を行う。西エリアには世界のスポーツや遊びを体感できる「ASOBI・ワールド・ツアー」を設け、ピックルボールや韓国の伝統遊戯トゥホなどを用意する。

飲食エリア「LeaLeaハワイ食堂」には、日本未出店のハワイのプレートランチ店「Pioneer Saloon」のメニューをはじめ、スライダーバーガーやモチコチキンなどの限定メニュー、「MASA'S MALASADA」や「Wow Wow Hawaiian Lemonades」によるハワイアンフードが並ぶ。会場内各ブースを巡るスタンプラリーも実施し、全てのスタンプを集めた来場者には海外ホテルペア宿泊券などが当たる抽選「巨大ガチャ」へ参加できる。

会場は新宿住友ビル三角広場で、入場は無料。開催時間は初日が午前10時から、2日目が午前9時50分からで、いずれも開場は午前9時半。スカイランタンイベント「願いを込めて マカオ カラフルランタン」（1基1,000円）は事前予約制とし、ランタン購入者には会場内の対象ブースで利用できる割引券（500円分）を1枚配布する。