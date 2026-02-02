「最高やな」矢田亜希子、豪華芸能人たちとの「蟹会」の様子を公開！ 「豪華」「仲が良くて素敵です」
俳優の矢田亜希子さんは2月1日、自身のInstagramを更新。「蟹会」の様子を公開し、反響が寄せられました。
【写真】矢田亜希子、豪華芸能人たちと「蟹会」
また、「そして、川島さん&真子ちゃんお誕生日おめでとう」ともあり、1枚目では川島さんと田村さんがそれぞれバースデーケーキを持ってほほ笑んでいます。楽しい会になったようでよかったですね。
コメントでは「仲が良くて素敵です」「最高やな」「豪華な料理」「皆さんの笑顔が素敵です」「ラヴィット出てる人みんなカニ好きだね」「あっこさんの蟹愛とラビット愛がにじみ出てますよ」「今年も仲良し4人組でカニをお腹いっぱい食べて堪能して幸せな気分になれて良かったね」などの声が寄せられました。
「あっこさんの蟹愛とラビット愛がにじみ出てますよ」矢田さんは「今年も待ちに待った蟹会！！！！！ 大きな大きな松葉蟹のフルコースをしっかり堪能しました」とつづり、8枚の写真を投稿。お笑いコンビ・麒麟の川島明さんやアンタッチャブルの柴田英嗣さん、TBSアナウンサーの田村真子さんと「蟹会」をする様子です。2枚目には皿に盛られた大きな蟹が写っています。
「いつも仲良しの2人が羨ましいです」たびたびInstagramで芸能人とのプライベートショットなどを公開している矢田さん。1月16日には元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんとのツーショットを投稿。ファンからは「相変わらずカリナさんと仲良しですね」「いつも仲良しの2人が羨ましいです」「ぶち可愛いのう」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
