昭和から“モダンハワイ”へ！ 60周年「ハワイアンズ大改装」を取材。お得に賢く楽しむコツとは？
福島県いわき市が誇る“日本のハワイ”こと「スパリゾートハワイアンズ」。2026年1月15日、ついに創業60周年の「還暦」という大きな節目を迎えました。2025年から1年間にわたり展開されてきた「ハワイアンズ還暦祭」。今回、筆者はその集大成となるフィナーレセレモニーを含めたプレスツアーに参加し、新キャラクターの誕生や大規模リニューアルの裏側を取材してきました。
アルコ＆ピースも祝福！ 還暦祭フィナーレと新キャラ「パナシバくん」記念すべき1月15日、会場は熱狂に包まれました。「ハワイアンズ還暦祭フィナーレセレモニー」には、1年間応援大使を務めたお笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希さんと酒井健太さんが登場。
なんと、ハワイアンズ100周年まで使える入場フリーパスが贈呈されるという驚きの展開もあり、会場のボルテージは最高潮に！
さらに、この日お披露目されたのが、新しいキャラクターの「パナシバくん」です。60周年記念で仲間入り。パナシバくんが憧れているファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」のリーダー・ジンLEONさんに連れられての登場です。
▼ハワイアンズの新キャラクター「パナシバくん」とは
・その正体は？：
ファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」に憧れる、パイナップルの妖精。ハワイ生まれハワイ育ち。日本に輸入されるパイナップルに紛れ込み、ハワイアンズへ潜入。
・意外な関係：
50周年に誕生した「CoCoネェさん」とは、幼なじみ。
・早くも大人気！：
セレモニー直後のグッズデモ販売では、愛くるしい姿に多くのゲストが詰めかけ、一瞬で人気者の仲間入り。
▼パナシバくんグッズも発売開始！
（以下、全て税込価格）
・パナシバくん パイナップル チーズケーキ：1200円
・パナシバくんと星のグミ：700円
・パナシバくん たまごボーロ：650円
・CoCoネェさんとパナシバくん保湿ハンドクリーム：1200円
・CoCoネェさんとパナシバくん 馬油フェイスマスク：380円
・パナシバくん エコバッグ：880円
・パナシバくん フェイスタオル：2200円
・パナシバくん クリアファイル：340円
・パナシバくん 缶バッジ：400円
・パナシバくん ミニタオル：495円
・パナシバくん ラメ入りマグネット：440円
・パナシバくん 3P根付：440円
・パナシバくん アクリルKHD：440円
・パナシバくん フロストコップ：400円
・パナシバくん ステッカー：330円
・パナシバくん ノック式消しゴム：280円
・パナシバくん 鉛ぴつ5本セット：550円
必見！ 新ポイントシステム「GoTo Pass」でお得に楽しむ
2025年7月から導入されているのが、アイコニア・ホスピタリティ・グループ共通のポイントシステム「GoTo Pass」です。ハワイアンズとしては初めてのポイントシステム。ハワイアンズをより賢く楽しむなら、入会は必須です。
入会金・年会費：無料
ハワイアンズでの主な特典：
・日帰り入場券が10％割引
・ポリネシアンショーの有料予約席（昼の部）が10％割引
・宿泊時の夕食・朝食会場での追加オーダーが5％割引
これ以外にも多数の特典があり、利用するほどポイントも貯まります。出発前に登録を済ませておくのがおすすめです。
2028年まで続く大改装！ “昭和”から“モダンハワイ”へ現在ハワイアンズは、2028年に向けてホテル、レストラン、温泉、ステージを順次リニューアルする大規模プロジェクトの真っ最中です。今回のプレスツアーでは、創業当時からの歴史を刻む「ホテルハワイアンズ」の改装客室を見学しました。
以前の「THE 昭和の大型温泉ホテル」という親しみやすいイメージから一転、一歩足を踏み入れると、そこにはモダンで洗練されたハワイアン空間が広がっています。
ご当地グルメがさらに充実！ホテルのレストランもハワイアンズ内の飲食店もパワーアップ！ これまでもハワイ料理や福島県・いわき市の郷土料理がありましたが、「ご当地グルメ」がさらに拡充されました。
料理の幅が広がったことで、今後は「温泉やショー目当てでハワイアンズに行く」に加え、「食事を目当てにハワイアンズへ行く」という楽しみ方がさらに定着しそうです。
ご当地グルメのほんの一部をご紹介します。まずは、ホテルハワイアンズの夕食と朝食でいただいたものの一部から。
・メヒカリの天ぷら：
メヒカリはいわき市の“市の魚”に制定されています。
・福島牛鍋
・ココナッツシュリンプ
・さんまのぽーぽー焼き（いわき市）、いかにんじん（福島県）、カジキメンチ（いわき市のSea級グルメ）、スパムにぎり（ハワイ）、マカロニチーズ（ハワイ）ほか
・すいとん：
すいとんに福島県のイメージはないかもしれませんが、かつてサッカー日本代表がJヴィレッジで合宿していたときに、当時のトルシエ監督がすいとんを「おばあちゃんの味だ！」と気に入ったことがありました。それを機に「マミーすいとん」と命名され、Jヴィレッジがある双葉郡楢葉町（いわき市の隣）のご当地グルメとなっています。
・サイミン（ハワイ）
続いて、報道陣向けに開催された新メニュー試食会でいただいたものの一部です。
・メヒカリの炊き込みご飯：
前述のとおり、メヒカリはいわき市の魚。
・ぺったらそば：
福島県産のそば粉を使った平打ち麺。そば処 与市の新名物をイメージして開発されたものです。会津の辛みそを加えて味変もできます。
・仔豚の丸焼き：
ハワイでは仔豚の丸焼きをルアウといいます。宴会などで登場するもので、特別な日のメニューとして提供されるそうです。
・あんこう鍋：
いわきの冬はあんこう鍋。あん肝もたっぷり入っています。
魂を揺さぶる新ステージ「Haku Lei〜アロハの絆〜」1月15日からスタートした夜の新ショー「ポリネシアン・グランドステージ」の「Haku Lei〜アロハの絆〜」。
今年度の新人フラガール4人のうち、2人だけを発見できました。
▼伝説の演目「タネイムア」
映画『フラガール』でもおなじみの演目「タネイムア」。2025年から復活した、ソロダンサーが真後ろにバタッと倒れ込む「バックベント」は圧巻です。その瞬間に会場は一瞬息をのみ、静まり返った後、熱狂的な声援と拍手に包まれます。迫力と美しさが融合した必見の瞬間です。
▼「シバオラ」10周年の風格
日本唯一のファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」は、2026年で結成10周年。新しいショーでは、フラガールと共演する演目が増えていました。
若いメンバーも目に見えてスキルアップしていて、今まで以上に迫力を感じるショーとなっています。
そして何よりも驚いたのは、今までは夜のショーはフラガールの「タネイムア」「オテア」「フラガール〜虹を〜」でエンディングとなっていたのですが、新ショーではそのフラガールの演技の後にシバオラによる力強い火の演舞が始まったのです。
シバオラのリーダー・ジンLEONさんにお話を伺ってみました。
筆者：新しいショーでは過去にない、シバオラでショーを締めくくるという構成で、驚きました。初日を終えてどうでしたか？ また今回、構成を大きく変えたのはどうしてでしょうか？
ジンLEONさん：初日ということで出番前は緊張しましたが、踊っているときはお客さまの反応がとてもよかったので楽しく踊ることができ、いいスタートが切れました。また、ショーの構成を変えた狙いですが、ショーの最後にファイヤーナイフダンスを入れることにより、ショーを見終わった後の盛り上がり感を意識しました。
ジンLEONさんがおっしゃるように、かつてない熱量のまま幕を閉じる新構成でした。今まではフラガールの美しさにうっとりして終わっていたところ、「うわっ！」「そんな技も！」「かっこいい！」と見ている私たちが興奮した状態でのエンディングで、余韻も長く残っていました。
炭鉱の歴史を歩く。宿泊者限定「ヘリテージツアー」四季折々の自然と歴史がある福島県いわき市。ハワイアンズには季節ごとにそのよさを体感できるオプショナルツアーがあります。ハワイアンズの根底にあるのは、かつてこの地を支えた炭鉱の歴史。2025年から始まった「ヘリテージツアー」では、いわきのルーツを深く知ることができます。
今回のプレスツアーでは、炭鉱で働いていた方が炭鉱関係用具・資料を収集展示している個人運営の「みろく沢炭鉱資料館」（現在はその息子が運営）や、通常非公開の「常磐炭礦内郷礦 住吉一坑跡」を巡りました。
コースは時期により変わりますが、以下のスポットが含まれることもあります。
・いわき市石炭・化石館 ほるる：
映画『ドラえもん のび太の恐竜』に登場する恐竜「ピー助」のモデルとなった、いわき市で発見された「フタバスズキリュウ」の化石を展示。炭鉱の仕事を体感できる模擬坑道も必見です。
・白水阿弥陀堂：
福島県内で唯一の国宝建築物であり、その歴史的価値と平安の面影を残す姿には息をのみます。
首都圏から無料送迎バス！ おすすめ節約術
宿泊者限定の「無料送迎バス」は、絶対に利用すべきサービスです。東京・横浜・新宿・さいたま・西船橋・松戸などからホテル直行便が出ています。
・どれくらいお得？：
例えば横浜からの場合、ハワイアンズまで電車とバスを乗り継ぐと往復で1万3820円かかりますが、これが無料に！（※移動手段により往復の料金は異なる）
・宿泊料金に含まれるもの：
宿泊料金には、無料送迎バス、ハワイアンズ入場券2日分（計8240円相当 ※日によって入場料の金額は異なる）、朝夕の豪華ビュッフェが全て含まれているため、トータルの旅行費用を劇的に抑えられます。
筆者もつい先日、友人たちと大人女子旅でハワイアンズに行ってきたばかりです。温泉、ショッピング、本格的なショーと、ハワイアンズの楽しみ方は無限大。子どもとのプール遊びはもちろん、両親を連れての温泉三昧にもこれ以上ない場所です。創業60年を経て、新しく生まれ変わった「日本のハワイ」へ、ぜひ皆さんも足を運んでみてくださいね！
取材協力：スパリゾート・ハワイアンズ
住所：福島県いわき市常磐藤原町蕨平50
(文:矢野 きくの)