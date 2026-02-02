Number_i、新曲「3XL」をテレビ初披露 初ラブソングを笑顔で魅せた余裕のステージ
Number_iが、2日にTBS系で放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）に出演し、新曲「3XL」をテレビで初披露した。
【動画】Number_iが3XLを語る！インタビュー動画
同曲は、平野紫耀がプロデュースを手がけた初のラブソング。地声、歪んだ声、ファルセットなどを自在に操るラップの掛け合いはテクニカルでありながら、メンバー同士が顔を見合わせて楽しそうにパフォーマンスする姿が印象的だった。
フォーメーションダンスも鮮やかに展開され、見どころの多いステージとなった。オリコンニュースのインタビューでは「ライブで育てていく曲」とも語られており、今後の進化にも期待が高まるパフォーマンスとなった。
