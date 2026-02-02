「お金を出せ、早くしろ」信用金庫で“片言の日本語話す”男が200万円奪い逃走　“不審な箱”残し爆発物処理班出動　群馬・桐生市

群馬・桐生市の信用金庫で、黒い目出し帽の男が拳銃のような物を突きつけて200万円を奪い、不審な箱を残して逃走した。爆発物処理班が出動したが箱は爆発物ではなく、けが人はいなかった。逃げた男は170〜180cmの細身で片言の日本語を話していたということで、警察が行方を追っている。

防護服を着た捜査員が出動

盾を構えた捜査員が見つめる建物は、現金を奪って逃走した男が不審な箱を置いていった群馬県の信用金庫だ。

現場には防護服を着た捜査員が出動するなど、緊張感に包まれた。

事件は2日午後1時前、群馬・桐生市にある桐生信用金庫梅田出張所で起きた。

黒色の目出し帽をかぶった男が、窓口を乗り越え、カウンター内に入り込み、拳銃のようなものを突きつけ、女性従業員を「お金を出せ、早くしろ」と脅したという。

近くに住む人は、事件が起きた当時の様子を「お昼休みの時におまわりさん・覆面がいっぱい来ていて、何か騒いでいるなと思ってお店に来てみたら境界線が張ってあって、これは何かあったなって感じでした。“ナイフ持っていて何とか”って言っていて、“ピストル持っていた”とか言っていましたけど。それで“逃げていった”って言って。“外に出ないでほしい”っていう連絡はありました」と話す。

身長170〜180cm…細身の男

男は現金200万円を奪うと、不審な箱を残して逃走した。

このため機動隊の爆発物処理班が出動した。

FNNのカメラが捉えたのは、信用金庫内で活動する防護服を着た機動隊員の姿だ。

不審物をカメラで撮影しているように見える。

その後、不審な箱の中身は爆発物ではなく、安全が確認できたという。

また、この事件でけが人はいなかった。

逃げた男は、身長170cmから180cmくらいの細身。

黒の目出し帽をかぶり、黒色のジャンパーを着て、グレーか青色のズボンをはいていたという。

また、片言の日本語を話していたということで、警察が行方を追っている。

