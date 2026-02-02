国内の金価格の代表的指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格（１グラムあたり、税込み）は、２日午後５時半、前週末３０日午前と比べて４３４１円（約１５％）安い２万５２８７円となった。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長人事を受け、国際指標となるニューヨーク市場で金先物価格が下落した流れが日本にも波及した。

米国のトランプ大統領は１月３０日、ＦＲＢの次期議長にケビン・ウォーシュ氏を指名すると発表した。ウォーシュ氏はＦＲＢ理事時代、金融緩和には消極的だったとされる。想定より金融緩和が進まないとの思惑が広がったことで外国為替市場ではドル高が意識され、金を売る動きが広がった。

国内の金価格は、国際価格に円相場を加味して決まる。田中貴金属は通常、金価格を午前、午後の２回公表するが、２日は国際指標の急落を受けて夕方にも公表を行った。金価格は地政学リスクの高まりなどからこれまで急上昇し、１月２９日午後には初めて３万円を突破した。

国内の金の先物価格も下落し、大阪取引所の２日午前の取引では、金の先物価格が前週末比１０％下落したため、売買を一時的に中断する「サーキットブレーカー」を発動した。