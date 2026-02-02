なにも知らないくせに… 正論を言ってくるママ友にカチン。関係にも亀裂が…【著者インタビュー】
仲良くなれるはずだったママ友同士が、ふとしたきっかけでギスギスした間柄に転落していく。そんな、女性同士の複雑な感情の変化を描いた漫画が『私はあのママ友より幸せだと思っていたのに』（すやすや子/KADOKAWA）だ。
主人公のサヤカはイケメンの夫、9歳の娘、生まれてすぐの息子との4人暮らしだ。おしゃれに気を遣い、美男美女夫婦として憧れられるサヤカ夫婦。そんなサヤカ家族のもとに、同じマンションに引っ越してきたエミ家族が挨拶にくる。
一方、エミは娘と夫との3人暮らしで家庭も円満。しかし、第二子の不妊治療がうまくいかずに苦しんでいた。
サヤカはエミへ、エミはサヤカへ。互いに羨ましい思いを募らせていく。やがて、ある事件が引き金となりふたりの関係は泥沼化。さらに、サヤカのキラキラした一面も崩れ落ちていき…。
「羨望」「妬み」「優越感」女性が抱えるじっとりとした感情を描く本作は、どのようにして生まれたのか？ コミックエッセイ『毎日全力、たまーにズボラなすや子さんち』でも知られる著者のすやすや子さんに、お話を伺った。
――サヤカ夫婦が口論になると、その環境に耐えられなくなった娘が家を飛び出してしまいます。事件後、エミはサヤカに「子どもの前で怒鳴りあいのけんかをするのはやめたほうが……」と伝えてしまい…。正論をまっすぐに伝えてしまったエミについて、どうお感じになりますか。
すやすや子（以下、すや子）：この発言はかなりリスクが高いので、私だったらダイレクトには伝えないと思います。自分なら「お家のことで何かあったら、お子さん預かりますよ」など、さりげなく助け舟を出すかもしれません。
エミの言葉はマウントではなく、家を出るほどに追い詰められた娘さんのためを思った純粋な発言です。
けれど実際に、「あなたのしていることは、教育的にどうかと思うよ」的なことを言われたら、それがどんなに正しい発言でもイラっとしてしまうはずです。
――ここから物語が一気に動き始めましたね。この展開はどう創作されたのでしょうか。
すや子：幼い頃、私の両親が大喧嘩をしていた思い出を元にしました。年に一度くらいでしたが、それがすごく嫌で…。
その時以来、子どもの前で父と母がケンカをするのはダメだ、という気持ちがあります。その部分を描きたいなと思ったところから、このエピソードが生まれました。
取材・文＝原智香