¡Úºå¿À¡Û°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡¡¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î³Ð¸ç¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£²Æü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÅê¤²¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÄ¾µå¤òÃæ¿´¤Ë£±£°£°µå°Ê¾å¤òÅê¤¸¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î±ÇÁü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Î´¶¤¸¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ø¤³¤ì¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿´¶³Ð¤äÅê¤²¤¿´¶³Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¤½¤³¤Î³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò½Õ¤Ïµå¿ôÀ©¸Â¤Î¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¼«Í³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ©¾ì¤ÎÊÑ²½¤ò¼«³Ð¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é°ì·³ÅÐÈÄ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¡ÖµîÇ¯¤Ï´ÉÍý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ¤Ç£±Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ò¥¸¤ä¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£ºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢£¹²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡£Á°Æü¡Ê£±Æü¡Ë¤Ë¤â¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏÆþ¤ì¤ë¤À¤±Æþ¤Ã¤ÆÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤È´¶³Ð¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£