タレントで実業家の住谷杏奈が、誕生日ショットを披露した。

住谷は２日までに自身のインスタグラムに「２０２６年２月１日、２５歳の誕生日だと思い込んでいましたが、本当は４３歳になったみたいです」とつづり、４３歳の誕生日を報告。家族でお祝いした様子を公開した。

「昨日と今日は仕事も予定も入れずに、久しぶりに家でずっとゴロゴロできました 外食じゃなくて、お寿司とピザを家でダラダラ食べたいという夢をかなえてくれました パンちゃんがクロムっぽくデザインしてくれたケーキかわいすぎ ＡＮＮＡＳＵＭＩＴＡＮＩになってるー！」と続けると、大量のバルーンや、サンリオの人気キャラクター・キティちゃんの装飾がされた部屋で、ピンクのケーキや花束を抱えたショットをアップ。家族ショットもシェアした。

この投稿にファンからは「２５ちゃいおめでとう」「ピンクづくしでかわいい」「なんと幸せそうな」「いつまでもプリンセスや〜」などの声が寄せられている。

住谷はお笑いタレント・レイザーラモンＨＧと２００６年に結婚し、０８年７月に長男、１１年５月に長女を出産した。今月１０日の投稿では、同８日に結婚１９年を迎えたことを報告し、夫婦ショットを公開した。