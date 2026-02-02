俳優・遊井亮子が語るVR映画の舞台裏――『猫が見えたら』日本語版で感じた「VRならでは」の演技とその可能性とは？

ベネチア国際映画祭をはじめ海外の映画祭で高い評価を得たVRアニメーション映画『猫が見えたら』（2025年）。亡くなった愛猫の幻覚を見るようになった少年が精神疾患と診断を受け、その少年と母親の葛藤が描かれている。その日本語版がこのほど完成し、主人公の母親役を演じた俳優の遊井亮子さんに初めて作品を体験していただいた。体験した感想から、VR作品ならではの演技の難しさ、そしてVRが持つ可能性まで、率直な思いを聞いた。

VRアニメーション映画 『猫が見えたら（英題：IF YOU SEE A CAT）』

愛猫を亡くしてしまったことで、その猫の幻覚を見るようになった少年が、「猫が見える」というだけで精神疾患と診断を受け、強制的に入院させられ治療を受けることになる。VRの中では、プレイヤーは幻覚として見える「猫」の視点で、少年が病院でどんな経験をするのかを見守る。精神医療の問題、母子の関係性、そして少年にとっての救いとはなにかをリアルに感じられるVRならではの作品。

作品を体験して── 「世界観にある“触感”を感じた」

──今回、日本語版が完成して初めてご覧になったということで、率直な感想をお聞かせください。

まずは、私自身VRを体験するのが初めてだったので、自分の声が耳元でささやかれているような感じがして、すごくびっくりしました（笑）。

映画の世界観の感じ方や見方については、声を収録する前と後とで変わりました。収録前に見た時は、音声は英語だったので、日本語の字幕を追っていました。ですが、今回日本語で吹き替えたことによって、視覚的に細かい部分も見ることができ、登場人物の心境がすっと入ってきました。

──アニメの空間の中から自分の声が聞こえるというのは、どんな気持ちでしたか？

平面で映像を見るのと、この世界の中に入って近い距離感で自分の声が聞こえるのとは全然違っていて、不思議な感覚でした。本当に向こう側にいるんだって思えて、隣で不意に自分の声が聞こえてきた時に、自分がもう1人いる、それと似たような感覚でしたね。

ただ観るのと、VRの世界の中に没入して観て感じるのはやっぱり全然違います。“触感”を感じるんですよね。その世界の中で見てる分、映像とはまた違う感覚で観られるというか、“存在“を感じました。

舞台でも、観客を巻き込んでその世界の中に取り込むというやり方はあります。でも、隣には別の観客がいる状態ですから。VRだと、頭を横に振ったら壁が見えたり雲が見えたりする世界なので、やっぱり体感が全然違いましたね。

──VRというメディアの可能性について、どう感じられましたか?

もう可能性ばかりですよね。本当にいろんなことができる未来しか見えないです。

例えば、車椅子のユーザーなど1人では外に出られない方でも、VRがあれば好きなアーティストのライブに気軽に参加できますよね。行きたかったところにまるで行ったような体験ができたり、本当にいろんなことができるんじゃないかなと思います。

VR作品ならではの演技の難しさ

──遊井さんは出演者として、実写映画とVR作品に出演するのとで、違いはありましたか？

そもそもの話ですが、普段私は割とラフな感じでどう演じるかを決めきらずに現場に入るんです。ある程度自分で作ってきた上で、演出や監督の方と話しながら、「ああ、じゃあこういう感じかな」と、役の雰囲気やセリフの言い回しを現場で一緒に作っていきます。

ただ、特殊な役をする時は、割と事前準備をちゃんとします。そうしないと、現場で自分が大変になるだけなので（笑）。

特に、今回のようなVR映画で、しかも声だけの出演でもあったので、しっかりと準備をしていきました。セリフの始まりや尺を、「ここはこのぐらい、次のセリフはすぐ入る」とできるだけ把握してから現場に行きました。

──現場での収録はうまく行きましたか？

準備はしていきましたが、やっぱり実際に現場に入ってもドキドキしながらでしたね。準備万端だから大丈夫という感じではなかったです。現場で、セリフを言いながらぐるぐるぐるぐる歩き回ってました（笑）。台本を見ながらセリフを言っても追いつかないので、ある程度自分の中で覚えておかないと、と思って。

実写だと、動きや表情で補える部分があるんですよね。全てがセリフと混ざり合って表現できるんですけど、今回のVR作品は声のみなので、声で勝負しないといけない。声のみで皆さんに気持ちを伝えなきゃいけないというところは、やっぱりとても難しかったです。

──完成したものをご覧になってみて、いかがでしょうか？

自分がこういう風にしゃべったはずなのに、出来上がったものを見ると「ああ、もうちょっとこうしておけば良かったのかな」とか「自分の想像より全然出せていなかったな」っていうところがあったりしたので。反省ばっかりです（笑）。

「こうすれば良かったのかな、ああすれば良かったのかな」って思うことは今回だけに限らず、何年経ってもずっとあるので。でも、アニメーションの声だけの演技というところで、なおさらそういう思いがあったかもしれないです。

精神医療という難しいテーマ、 母親役への思い

──今回、精神医療という非常にセンシティブなテーマを扱った作品で、主人公の母親役を演じられました。実際に演じられた感想をお聞かせください。

演じる上では「戸惑い」と「罪悪感」を大事にしました。

はじめは「普通なら見えていないものが見えている息子」を認めたくないけど認めざるを得ない状況になって、戸惑いが強かったと思います。一気にいろんな感情が押し寄せてパニックになってしまった。

子供に対して「落ち着いて」というセリフがあるんですけど、「落ち着いて」は自分自身に対しての「落ち着いて」なんですよね。錯乱状態になってしまうくらい、認めたくないものを認めなきゃいけないことがつらかったのかなと思います。

最初、お母さんは「息子が死んでしまった猫が見えると言い出したこと」を“恥じている”んだなって私は思ったんです。でも、”恥じている自分自身を恥じている”のかなと思えてきたんですよね。自分のことだけに一生懸命になっていて、「入院させたら大丈夫だ」と本心から思っているわけじゃないけど、思い込ませているというか。頼る先が病院しかないから病院に預けるという短絡的な考えなんですけど、でもそうするしかない。自分自身をもごまかして、自分は何もできないという罪悪感を、大事に演じました。

──今回、難しかったセリフや印象に残ったセリフはありますか？

言うのが難しかったのは、息子を病院に行かせようと怒涛のように「大丈夫だから」ってずっと言うところですね。1回でもつまずいたらもう間に合わないと思って。ただ、急いではいるんだけど、自分自身に言い聞かせているところもあるし、せかすと絶対ダメになるという緊迫感もあるので、落ち着いた雰囲気も残せたらと思って演じました。

視聴者へのメッセージ── 「見えない猫」としての視点

──最後に、これから見る視聴者の方へ、見どころをお願いします。

この映画は見えない猫の目線になっているところがすごく素敵だなと思っています。みんなには見えない猫ですが、息子には見えているんですよね。見えない猫としてその世界に存在しているという視点に立つことで、より近い距離感で、「この二人がどうなっていくのだろう」と見守る体制ができていると思います。第三者目線になりがちなところを、見守るような猫の存在として、その世界に飛び込めるというところが見どころです。

VR映画という新しい表現の可能性を、声優としての真摯な姿勢で体現した遊井さん。精神医療という重いテーマに向き合いながら、声だけで感情を伝える難しさ、そしてVR空間の中で自分の声を聞くという不思議な体験を通じて、VRというメディアが持つ力を実感したという。「見えない猫」として物語を見守るという独特の視点は、VRでしか実現できない体験だろう。医療やエンターテインメントなど、さまざまな分野での活用が期待されるVR。その可能性を、ぜひVRアニメーション映画『猫が見えたら』で体験してほしい。

インタビュー/石丸健二(講談社VRラボ)

文/高村由佳

フォトグラファー/菊池茂夫

『猫が見えたら（IF YOU SEE A CAT)』

2026年3月3〜8日『アジアデジタルアートアワード2025』にて国内初公開。 2026年3月下旬より、SteamおよびMeta Storeにて世界配信予定

【作品概要】

・作品名：猫が見えたら（IF YOU SEE A CAT)

・作品尺：約37分

・ジャンル：VRアニメーション

・企画・制作：講談社VRラボ

・製作：講談社

・言語：英語、日本語（字幕：英語、日本語、繁体中国語、簡体中国語）

・メインキャスト：なおき：若葉 竜也 みどり：遊井 亮子

